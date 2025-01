Monster Hunter Wilds ändert ein winziges Detail, aber befeuert damit die größte Angst der Veteranen

Ausrüstung und Accessoires haben in Monster Hunter Wilds eine große Bedeutung. Die Entwickler bestätigten nun eine Änderung an den Dekorationen, die viele Fans feiern. Für Veteranen ist es eine weitere Bestätigung, dass ihre Befürchtung berechtigt ist.

Um welche Änderung geht es? In einem Interview mit IGN nahmen die Entwickler von Monster Hunter Wilds unter anderem Bezug auf eine Anpassung an den Dekorationen. Dabei handelt es sich um Gegenstände, die in Waffen und Rüstungen eingesetzt werden können, um ihnen spezielle Fähigkeiten zuzufügen.

So sagte Director Yuya Tokuda dazu:

Dekorationen ähneln derzeit dem System in World, bei dem Dekorationen bestimmte Fähigkeiten haben. Diese Fähigkeiten werden immer noch aktiviert, indem man sie in Waffen- oder Rüstungsslots platziert (in Wilds können Waffen- und Rüstungsfähigkeiten jeweils separat aktiviert werden). Allerdings kann man Dekorationen mit nur einer Fertigkeit durch etwas wie Alchemie herstellen. In [Wilds] haben die Spieler also nicht mehr das Problem, dass sie nie eine bestimmte Fertigkeit erhalten können.

Demnach sei es nun möglich, Dekorationen selbst herzustellen. Die Änderung mache es Spielern einfacher und schneller möglich, an gewünschte Fähigkeiten zu kommen. In vorherigen Spielen war das Erhalten von Dekorationen davon abhängig, welchen Loot man beim Erlegen der Monster erbeuten konnte.

„Gott sei Dank dafür!“

Die Community freut sich: Auf Reddit teilt User ShadowZael seinen Thread mit dem Ausruf „Gott sei Dank dafür!“ und ist begeistert. Denn durch die Änderung ist sein gewünschter Build nun nicht mehr zwingend vom Loot-Glück abhängig. Es ist möglich, Skills gezielt anzugehen und herzustellen und damit leichter mit verschiedenen Builds arbeiten zu können.

Darunter finden sich viele Gleichgesinnte, die sich über die Möglichkeiten freuen:

So antwortet NeonArchon via Reddit: „Das sind großartige Neuigkeiten. Das bedeutet, dass man schon früh sehr gute Builds erhalten und diese dann mit dem RNG-Grind minmaxen kann.“

YoGoobs entgegnet darauf via Reddit: „Das freut mich, denn ich finde, dass Minmaxing Spaß macht, wenn es etwas Zusätzliches ist und keine Voraussetzung für eine Grundstärke.“

Doch unter ihnen finden sich auch einige, die bereits jetzt befürchten, dass Veteranen diese Änderung nicht gefallen wird.

Warum könnte Veteranen diese Änderung nicht gefallen? Veteranen äußern sich schon länger mit den Bedenken, dass Monster Hunter Wilds zu einfach werden könnte. Zu dieser Angst haben sich die Entwickler bereits geäußert und bestätigt, dass der Schwierigkeitsgrad grundsätzlich nicht angepasst wurde, sondern das Spiel nur zugänglicher gemacht werde.

Dennoch gibt es aus den Reihen der Veteranen einige Kritik zu verschiedenen Features, da ihnen Monster Hunter World im Grunde schon zu leicht war und Monster Hunter Wilds sich daran orientieren wird. Die Änderung an den Dekorationen könnte aus Sicht der Fans auf Reddit dazu führen, dass diese Angst der Veteranen nur noch mehr befeuert wird (via Reddit).

Bei der Möglichkeit, Dekorationen mit einer Fähigkeit selbst herstellen zu können, handelt es sich um ein vergleichbar kleines Features. Monster Hunter Wilds hat noch einige mehr parat, die weit größeren Einfluss auf das Gameplay nehmen werden. Welche die besten sind, lest ihr hier: 8 neue Features, die Monster Hunter Wilds besser machen als seine Vorgänger