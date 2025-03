Monster Hunter Wilds: So findet ihr die seltenen Kommissions Tickets

Die Lebenssimulation aus Korea wird von vielen als erster großer Konkurrent für Die Sims gehandelt und startete am 28. März 2025 in den Early Access.

Neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“

Trotz über 500 Stunden in Souls-Spielen hat mich The First Berzerker: Khazan gebrochen

Wozu brauche ich die Tickets? Die Tickets benötigt ihr für das stylische „Kommission-Rüstungsset“. Dank Santiago kann das Ganze jedoch zur Geduldsprobe werden – sein Angebot ist nicht immer der Hit, was es erschwert, schnell an das Set zu gelangen.

Santiago taucht dabei alle 3 Tage auf, in denen er für 3 Tage sein Sortiment verkauft. Danach müsst ihr weitere 3 Tage warten, bis er erneut für 3 Tage am Start ist.

Wann spawnt das Schiff? Das Unterstützungsschiff erscheint in Intervallen im Basislager der Windebene und auch wenn sein Spawn zufällig erscheint, so ist dieser an Zeiten gebunden.

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Wo findet man Commission Tickets? Die Kommissions-Tickets könnt ihr derzeit nur kaufen und das vom Unterstützungsschiff, das ab und an in der Windebene im Basislager auftaucht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to