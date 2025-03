Rumrennen und Pilze essen: Neuer Build in Monster Hunter Wilds macht euch zum ultimativen Supporter

Das waren alle Infos zu dem Build. Habt ihr weitere Ideen oder Builds, die ihr gerne teilen würdet? Dann offenbart sie uns gerne in den Kommentaren. Mehr zu Monster Hunter Wilds findet ihr hier in unserer Übersicht: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht

Wirkbereich sorgt dafür, dass ihr aktivierte Item-Effekte auch an eure Team-Kollegen weitergeben könnt. Stufe 5 ist hier essenziell, da ihr so die volle Wirkung eurer Items auf eure Team-Kollegen übertragen, sowie eine höhere Reichweite abdecken könnt.

Was ist das für ein Build? Dieser Build wurde vom Twitch-Streamer Pirate Software auf TikTok geteilt. Mit diesem kämpft ihr aber nicht mit euren Waffen, sondern werdet zum effektiven Supporter des Trupps und verteilt unaufhaltsam Buffs in einem großen Radius.

