Monster Hunter Wilds: Bogen Guide – So spielt ihr die vielseitige Waffe für den Fernkampf

Spieler verzweifeln an einem Monster in Monster Hunter Wilds, dabei ist die Lösung ganz einfach

Später wollt ihr euch dann vielleicht auch an einem passenden Build versuchen. Solltet ihr also auf der Suche nach einem passenden Build für den Bogen oder eine der anderen Waffen sein, könnt ihr in unserer Übersicht vorbeischauen, die wir fortlaufend aktualisieren: Monster Hunter Wilds: Die besten Builds für Großschwert, Hammer, Lanze und mehr

Neben dem optimalen Abstand ist es auch wichtig, dass ihr möglichst viel in Bewegung bleibt. Zum einen füllt Ausweichen euren Ladebalken, zum anderen könnt ihr euch so schnell und einfach positionieren ohne eure Angriffe abbrechen zu müssen.

In Monster Hunter Wilds kann der Bogen je nach Eingabe des Spielers verschiedene Angriffe und Kombos abfeuern. Neben den Standardschüssen „Schnellschuss“ (Angriffstaste schnell tippen) und „Kraftschuss“ (Angriffstaste halten) gibt es auch verschiedene Schussarten in Kombos. Jede Schussart bietet unterschiedliche Vorteile – von Flächenschaden bis hin zu gezielten Präzisionsschüssen .

