Neues Rüstungsset in Monster Hunter Wilds ist perfekt, wenn ihr wertvolle Materialien farmen wollt

Spieler schwärmen von Last Epoch auf Steam, aber sie sind sich sicher: Path of Exile 2 soll nicht so werden

The Wheel of Time – Trailer zur Fantasy-Serie auf Amazon Prime

Insbesondere für die Blüten-Rüstung und für die Brillen müsst ihr euch den neuen Event-Quests stellen. Mit dem Festival kehren auch etliche Event-Quests zurück, die in der Vergangenheit spielbar waren. Es bietet sich also gerade eine gute Gelegenheit, Belohnungen einzuheimsen, die man bisher verpasst hat. Welche Challenges aktiv sind und was ihr dafür erhaltet, lest ihr hier: Monster Hunter Wilds Event Quests & Herausforderungen: Diese Aufgaben und Belohnungen sind gerade aktiv

Das bringt der Rüstungsbonus: Dieses Rüstungsset hat den Vorteil, dass es den Setbonus „Blütentanz-Gebet“ gewährt, der euch während des Events für den Abschluss von Quests zusätzliche Spezialobjekte in Form der benötigten Materialien bringt. Das gilt allerdings nur, wenn ihr die Quest auch selbst gestartet habt. Capcom versucht so vermutlich zu umgehen, dass Quests absichtlich spät beigetreten werden, um möglichst wenig Zeit investieren zu müssen.

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Mit einer völlig unterschätzten Waffe könnt ihr in Monster Hunter Wilds den Endboss in wenigen Minuten besiegen – Ein Spieler zeigt, wie’s geht

Welche Belohnungen könnt ihr verdienen? Beim saisonalen Event Fest der Eintracht: Blütentanz (engl. Festival of Accord: Blossomdance) könnt ihr seit dem 23. April 2025 an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen und Belohnungen erhalten, die ganz im Zeichen des japanischen Kirschblütenfests stehen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to