Monster Hunter Wilds: Der beste Build für das Schwere Bogengewehr im Endgame

Zu guter Letzt bietet es sich noch an, als Zweitwaffe entweder ein Leichtes Bogengewehr einzustecken oder ein Großschwert mit dem Element „Schlafen“ auszuwählen. Damit seid ihr gut gerüstet, sollte das Schwere Bogengewehr in einem Kampf nicht sehr effektiv sein oder ihr nach Abwechslung suchen.

Durch seinen speziellen Spielstil befinden sich die meisten Spieler immer in sicherer Entfernung, können sogar die Rolle des Supporters einnehmen und durch die richtige Elementwahl den Kampf des Monsters dominieren. Wir bieten euch einen Build an, mit dem ihr als Sniperschütze starken Schaden austeilen könnt, aber nicht daran gebunden seid, stationär zu spielen.

Dieser Build wird fortlaufend aktualisiert und je nach Updates auch komplett abgeändert, damit dieser der aktuellen Meta entspricht. Kommt also gerne nach jedem Update vorbei und schaut, was sich geändert hat.

Mit dem Schweren Bogengewehr könnt ihr hohen Schaden in Monster Hunter Wilds austeilen, während ihr euch in sicherer Distanz befindet. Für einen schnelleren Kampf im Endgame zeigen wir euch den besten Build mit Waffen, Rüstungen und Dekos, die ihr braucht.

