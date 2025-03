Monster Hunter Wilds: Der beste Build für die Insektenglefe im Endgame

Mit der Insektenglefe könnt ihr in Monster Hunter Wilds schnelle Kombos ausführen, in die Luft fliegen und euren Feind so zerreißen. Für einen schnelleren Kampf im Endgame zeigen wir euch den besten Build mit Waffen, Rüstungen und Dekos, die ihr braucht.

Wie ist der Build aufgebaut? Wir zeigen euch für den besten Build der Insektenglefe zuerst eine kurze Übersicht über die essenziellen Items wie Waffen und Rüstungen. Folgend erklären wir euch dann im Detail die wichtigsten Infos über das Crafting eurer Ausrüstung, sowie die Auswahl der richtigen Dekos für eure Rüstung. Zu guter Letzt offenbaren wir euch die Stärke des Builds.

Dieser Build wird fortlaufend aktualisiert und je nach Updates auch komplett abgeändert, damit dieser der aktuellen Meta entspricht. Kommt also gerne nach jedem Update vorbei und schaut, was sich geändert hat.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell auf die einzelnen Punkte des Builds springen:

Insektenglefe-Build: Alles zu Waffen, Rüstungen & Dekos

Welcher ist der beste Build für die Insektenglefe? Mit der Insektengleve seid ihr flink unterwegs und damit sich das lohnt, ergibt es Sinn hier vor allem auf Angriff und Affinität zu gehen.

Das Element ist hier zweitrangig – wichtiger sind hier vor allem der Fokus auf das Ausdauermanagement sowie das Regenerieren von Leben, wenn man sich in einer Kombo oder in der Luft befindet. Bei dem Build geht es also vorwiegend um einen aggressiven Spielstil.

Waffe Diprielcha (Artian-Waffe) oder alternativ Gravordius Rüstung Gore-Helm B

Arkveld-Panzerung B

W.-Arkveld-Armschutz B

Arkveld-Hüftring B

Gore-Beinschutz B Talisman Hetzer-Talisman

So baut ihr die beste Artian-Waffe für die Insektenglefe

Was brauche ich für den Bau vom Diprielcha? Für Diprielcha solltet ihr beim Bau bei euren Materialien darauf achten, drei Angriffsinfusionen auszuwählen. Das Element ist egal und kann je nach Gusto entschieden werden. Wir empfehlen euch, dabei auf Lähmen oder Explosion zu gehen.

Habt ihr noch keine guten Bauteile oder Pech mit den Verstärkungsboni für den Diprielcha, könnt ihr auch auf den Gravordius setzen, den ihr durch die Einzelteile vom Gravios bauen könnt.

Als Zweitwaffe lohnen sich das Schwere Bogengewehr für Buffs und Heilung oder aber ein Großschwert, um mehr Schaden auszuteilen, wenn es um Schwachpunkte geht.

Welchen Verstärkungsbonus sollte ich fokussieren? Wenn ihr eure Artian-Waffe verstärkt, sind vor allem folgende Boni in der Prio wichtig:

Angriff Affinität Schärfe Element

Welche Dekorationen sind wichtig? Bei den Dekorationen könnt ihr flexibler sein und euch folgende Optionen aussuchen:

Kritisches Jwl III 3

Kritisches Jwl II 2

Meisterung-Jwl 3

Insektenglefe-Build: Rüstungen und Dekorationen

Welche Rüstungen sind wichtig? Bei der Rüstungswahl wird auf folgende Ausrüstungen und Effekte gesetzt:

Rüstungen

Gore-Helm B

Arkveld-Panzerung B

W.-Arkveld-Armschutz B

Arkveld-Hüftring B

Gore-Beinschutz B

So sieht die Rüstung für den Insektenglefen-Build aus

Setboni

Gore Magalas Tyrannei Schwarze Finsternis I: Löst im Kampf gegen große Monster Raserei aus

Arkvelds Hunger Schnelle Erholung I: Regeniert etwas Gesundheit, solange du kontinuierlich Monster angreifst. Erholung hängt von der Waffe ab



Welche Dekorationen sollte ich nutzen? Bei der Rüstung geht es vor allem darum, Dekorationen auszuwählen, die euren Angriff und Affinität erhöhen, zudem braucht ihr durch Raserei einen Effekt, der eure Erholungsrate der Infektion und gleichzeitig euren kritischen Schaden erhöht.

Da die Insektenglefe viel Ausdauer verbraucht, vor allem durch die Luft-Kombos, wurde darauf geachtet, euren Ausdauerverlust zu minimieren. Folgende Dekorationen solltet ihr daher ausrüsten:

Kopf Herausforderer-Jwl 3 Anpassung Jwl 1

Brust Herausforderer-Jwl 3 Phönix-Jwl 2

Arme Figur-Jwl 1 Figur-Jwl 1 Figur-Jwl 1

Hüfte Figur-Jwl 1 Figur-Jwl 1

Beine Herausforderer-Jwl 3 Vernunft-Jwl 1 Vernunft-Jwl 1



Wie entfaltet sich die Stärke des Builds?

Die Insektenglefe gehört zu den komplexeren Waffen und mit ihrem hohen Ausdauerverbrauch und den langen Kombos wird es nicht leichter, sie zu beherrschen. Mit diesem Build spielt das aber kaum eine Rolle. Euer Angriff und die Affinität eurer Waffe werden gesteigert, je aggressiver ihr spielt und der Ausdauerverbrauch reduziert. Durch Arkvelds Hunger erhaltet ihr zudem Leben zurück, je öfter ihr auf euer Monster eindrescht – das kann vor allem während längerer Kombos nützlich sein.

Zu guter Letzt nutzt dieser Build auch die Mechanik der Raserei, um die Affinität zu steigern. Wenn ihr Glück bei den Verstärkungsboni eurer Waffe habt, könnt ihr sogar bis zu 100 % Affinität erreichen.

Um dem Ganzen noch einen draufzusetzen, könnt ihr als Zweitwaffe entweder ein Schweres Bogengewehr für Buffs und Heilung spielen oder ein Großschwert mitnehmen, um euren Schaden noch weiter zu maximieren.

Das waren alle wichtigen Infos zum besten Insektenglefe-Build in Monster Hunter Wilds. Neben Infos zum Build sind auch Tipps zum Kampf wichtig, um siegreich hervorzugehen. Wir haben euch deshalb im Kampf-Guide alles Wichtige nochmal erklärt: Der ultimative Kampf-Guide zu Monster Hunter Wilds: Alles zu Elementen, Status-System und Wichtiges zur Jagd