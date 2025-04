Spieler finden eine neue Methode, Angriffen von starken Kreaturen in Monster Hunter Wilds auszuweichen, aber das kostet Geld

In Monster Hunter Wilds wehren sich die Kreaturen, die man jagt, mit mächtigen Attacken. Deshalb gehört es im Kampf auch dazu, im richtigen Moment zu blocken oder auszuweichen. Spieler haben jetzt eine weitere Methode gefunden: Fotoposen.

In Monster Hunter Wilds kann man nicht einfach gedankenlos auf die Monster draufkloppen. Im Kampf gehört es neben der Vorbereitung auch dazu, Angriffe zu blocken oder ihnen auszuweichen. Achtet man bei schwierigen Quests nicht darauf, dann kann es schnell passieren, dass man von einem Monster erledigt wird.

Spieler haben jetzt eine Methode gefunden, einigen Angriffen noch spektakulärer auszuweichen. Statt gutem Timing kann man auch auf kostenpflichtige Fotoposen setzen.

Mit einem kostenpflichtigen Emote kann man gut ausweichen, zumindest einer Attacke

Was sind das für Emotes? Auf x.com postete ein Nutzer namens @sayurin_kk ein Video, wie sie dem Wasserstrahl des gehärteten Mizutsune ausweicht. Statt auf eine gut getimte Ausweichrolle zu setzen, greift sie im Radialmenü nach einem Emote, der sie in die Luft schleudert und dort verweilen lässt.

Das Emote ist die Fotopose: Shinobi aus dem Fotoposenset Nr. 1 (via Steam). Das Emote bekommt ihr auch nur, wenn ihr das Set für 3,99 € kauft.

Wie automaton-media.com berichtet, kann man auch andere Emotes zum Ausweichen benutzen. Mit der Geste Unmöglich… aus dem Gestenset 1 oder dem Jubel-Knierutscher kann man den Charakter knien lassen und dadurch auch hohen Angriffen ausweichen.

Wie reagiert die Community? Unter einem Tweet auf x.com, der scherzhaft das Video teilt und sagt, dass Wilds Pay2Win sei, sammeln sich zahlreiche Memes und positive Reaktionen, die das witzig finden. Einige wenige User (via x.com) finden das aber nicht ganz so lustig und hinterfragen, dass es kostet.

Ist das schon Pay to Win ? Da Monster Hunter Wilds kein PvP-Spiel ist, kann man sich allgemein darüber unterhalten, ob so etwas überhaupt Pay2Win sein kann. In dem Fall kommt noch hinzu, dass solche Emotes natürlich nur in speziellen Fällen nützlich sind. Sie sind mehr ein Gimmick als ein nützliches Tool, weil sie nur bei spezifischen Angriffen funktionieren. Selbst im Fall des Mizutsune ist das Emote nur bei dem speziellen Angriff brauchbar.

Bei dem Thema merkt man, wie gut die Hitboxen der Charaktere und Angriffe in Monster Hunter Wilds eigentlich sind. Monster Hunter World hatte ebenso diverse Emotes, die man anderweitig einsetzen konnte. Auch eine schwächere Waffe zeigt, dass man sie nicht unterschätzen sollte: Mit einer völlig unterschätzten Waffe könnt ihr in Monster Hunter Wilds den Endboss in wenigen Minuten besiegen – Ein Spieler zeigt, wie’s geht