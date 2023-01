Wie geht es dem Spiel mittlerweile? Inzwischen wurden all diese Probleme von Entwickler Capcom angegangen. Die Story hat jetzt ein zufrieden stellendes Ende und der Katalog an Monstern wurde durch neun weitere ergänzt. Diese verbesserte Fassung bekommen Käufer der PS5- und Xbox-Version sofort.

Wie sah das Spiel zum Release aus? Als Monster Hunter Rise vor zwei Jahren für die Switch erschien, gab es einige Kritikpunkte. Zum einen war die Story sehr schwach. Die ist zwar in noch keinem der Ableger der Reihe wirklich wichtig oder herausragend gewesen, aber hier so schwach, dass sie negativ aufgefallen ist. Ein weiterer Anlass zur Kritik war die geringe Anzahl verschiedener Monster im Endgame. Sehr schnell hat man sich den immer gleichen Monstern gegenüber gesehen, ohne Aussicht auf Abwechslung.

Warum ist Monster Hunter Rise ein guter Einstieg? Mit Monster Hunter Rise wird der Einstieg für neue Spieler nun deutlich einfacher, da die meisten Kämpfe gegen die Monster zu Beginn des Spiels sehr viel einfacher sind als noch in den Vorgängern. So können sich neue Jäger leichter an die verschiedenen Waffen und Mechaniken gewöhnen, ohne schnell frustriert zu werden. Erfahrene Spieler sind hier zu Beginn des Spiels dadurch leider unterfordert.

