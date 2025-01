Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

In Monster Hunter gehört es zum Alltag eines Jägers, sich mit riesigen und gefährlichen Monstern zu bekämpfen, egal ob kleine Jaggis oder doch den gefürchteten Teostra. Allerdings ist die Community sich einig, dass eine blaue Echse die Ausnahme sein soll.

Um welches Monster handelt es sich? Im Monster Hunter-Wiki finden man eine gute Beschreibung des Dodogamas. Der bläuliche runde Körper, ein großer Kiefer und die Essensvorliebe für Steine und Kristalle sind seine Hauptmerkmale.

Er lebt in der Heimat der Ältesten und ist friedlich gegenüber den Menschen, sofern er nicht angegriffen wird. Durch seinen besonderen Speichel kann er bestimmte Kristalle in explosive Bomben umwandeln und sich trotz seiner ruhigen Art und niedrigem Stand in der Nahrungskette gut verteidigen.

Warum fällt es den Spielern so schwer, ihn zu jagen? Der Hauptgrund ist einfach: Er ist viel zu süß. Seine großen Kulleraugen, der liebevolle Blick und seine friedlichen Wesenszüge sind zum Verlieben. Das ist anscheinend Grund genug, warum sich tausende Spieler weigern, den Dodogama auch nur böse anzuschauen.

Wie reagieren die Entwickler auf die Pflichtverletzung vieler Jäger? Durch den gesamten Hype rundum Dodogama haben sich sogar die Entwickler einen Spaß erlaubt. Der Questname sowie die Beschreibung der Meisterrang Dodogama-Jagd lassen die Augen der Spieler strahlen.

So hat Capcom die Begeisterung des Dodogamas in Monster Hunter World in der Quest Can’t Bring Yourself To It (zu Deutsch: Ich kann mich nicht dazu bringen) verewigt.

In der Questbeschreibung heißt es: Wir stehen derzeit vor einem recht einzigartigen Problem. Die Forschung wurde aufgrund eines wilden Dodogamas eingestellt. Die meisten unserer Jäger weigern sich jedoch, ihn zu jagen, weil sie Dodogamas … „süß“ finden.

Ob der Dodogama in Monster Hunter Wilds wiederkehren wird, bleibt abzuwarten, allerdings gibt es schon eine ordentliche Liste mit bekannten Monstern.

Der Dodogama in Monster Hunter World

Reddit-Nutzer hat eine gute Erklärung

Während ein Reddit-Nutzer den Hype um Dodogama nicht versteht, hat ihm ein anderer Nutzer eine interessante Theorie (via reddit) präsentiert.

Er stellt die Bloofus-Theorie (Blue-Doofus-Theorie) vor. Diese besagt, wenn eine Figur blau ist und idiotisch aussieht, wird sie von Fans geliebt. Anhand einiger Beispiele kann man ihm teilweise recht geben:

Morlord aus Pokemon

Jeff aus Marvel Rivals

Stitch aus Lilo und Stitch

Dementsprechend verwundert es auch nicht, dass die Community ein extra Subreddit namens r/dodogamareserve (zu Deutsch: Dodogama Reservat) erstellt hat, um dem Fanliebling ein sicheres Zuhause zu schenken.

Doch der Dodogama ist nicht das einzige süße Monster in Monster Hunter. Mein-MMO Chefredakteurin Leya hat die Entwickler über das neue Monster Rompopolo aus Monster Hunter Wilds befragt: Weil ihr gemein zum Rompopolo in Monster Hunter Wilds wart, hat das seine Designerin traurig gemacht und das ist nicht okay