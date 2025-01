Für weniger als 25 Euro könnt ihr euch perfekt auf Monster Hunter: Wilds vorbereiten und seid über 700 Stunden beschäftigt

Monster Hunter: Wilds steht in den Startlöchern und erscheint weltweit am 28. Februar 2025: Humble Bundle schickt euch schon jetzt für 24,09 € auf Jagd in die Vorgänger.

Was ist das für ein Angebot? Auf Humble Bundle gibt es gerade zur Vorbereitung auf den Release von Monster Hunter: Wilds die New Year Hunting Collection. In dieser Sammlung bekommt ihr die Vollversion der letzten beiden Ableger der Hauptreihe von Monster Hunter inklusive der Deluxe Upgrades und beider DLCs.

Ab 9,62 € – Monster Hunter Rise + Deluxe Kit

Ab 14,43 € – Sunbreak DLC + Deluxe Kit

Ab 19,24 € – Monster Hunter World + Deluxe Kit

Ab 24,05 € – Iceborne DLC + Deluxe Kit

Das Angebot gilt bis zum 25. Januar 2025.

Was ist in den DLCs und Deluxe Kits enthalten? Iceborne (World) und Sunbreak (Rise) bieten neue Gebiete, eine Menge Monster, Waffenfertigkeiten, neue Ausrüstung und frische Quests/Events sowie eine neue Story.

Die Deluxe Kits beinhalten lediglich kosmetische Zusatzitems wie Frisuren, Gesichtsbemalungen, Rüstungssets für eure Jäger, Palico und Palamute (nur Rise), sowie Gesten und Sticker für den Online-Modus.

Der Gesamtpreis aller Spiele und Inhalte beläuft sich auf ca. 150 €. Des Weiteren gibt es bereits ab der ersten Preiskategorie einen 20 % Gutschein für die Spin-Off-Spiele Monster Hunter Stories 1 und 2.

Für wen lohnt sich das Bundle? Wer sich auf Monster Hunter Wilds freut und wenig bis gar keine Erfahrung mit dem Franchise hat, für den könnte dieser Deal auf jeden Fall interessant sein. Die Grundspiele alleine bieten laut howlongtobeat.com über 500 Stunden an Content und die DLCs erweitern das Erlebnis um weitere hunderte Stunden.

Falls ihr neugierig geworden seid, gibt es hier auf MeinMMO wertvolle Tipps für den Anfang.

Erfahrene Jäger kommen ebenfalls auf ihre Kosten

Selbst wer schon mehrere Stunden in den Spielen verbracht hat, kann durch die beiden DLCs Iceborne und Sunbreak die Wartezeit bis MH: Wilds hervorragend überbrücken und findet sicherlich die ein oder andere Herausforderung im Meisterrang.

Falls ihr bereits etwas aus der Sammlung besitzt, könnt ihr alternativ auf Fanatical.com aktuell ein Bundle aus einzelnen Grundspiele oder DLCs selbst zusammen stellen.

Bereits Monster Hunter World hat die Formel der früheren Teile geändert und größere, frei erkundbare Gebiete geschaffen. Somit bietet World eine gute Basis, um sich mit dem grundlegenden Spielprinzip und den vielen Waffen auseinanderzusetzen, welche in Wilds wiederkehren.

Wer sich nicht bis zum Release von Monster Hunter Wilds gedulden kann, findet auf MeinMMO viele weitere Informationen und Interviews rund um die Spiele. Unsere Chefredakteurin Leya war sogar vor Ort in Japan und durfte den neuesten Titel anzocken: Ich konnte 7 Stunden die Vollversion von Monster Hunter Wilds in Japan spielen und eine Sache fiel mir dabei besonders auf