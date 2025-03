Monster Hunter Wilds: Der beste Build für das Schwert & Schild im Endgame

Nach 4.000 Stunden in Rainbow Six habe ich mich auf Siege X gefreut, doch es fehlt die erhoffte große Änderung

Ein passiver Spielstil ist aber auch noch möglich dank des Schilds, und durch die Greifmechanik der Waffe könnt ihr euch an Schwachpunkte ranhängen und diese in Sekunden zerstören, um sofort kritischen Schaden auszuüben.

Mit dem Set-Bonus der Gore-Rüstung werdet ihr zusätzlich mit Raserei infiziert. Wird sie geheilt, erhaltet ihr einen großen Boost in eurer Affinität, um öfter kritischen Schaden auszuteilen. Haltet ihr eure Angriffe aufrecht und übt weiter Druck auf das Monster aus, steigert ihr eure Affinität und könnt euch nebenbei noch heilen. Es handelt sich also hierbei um ein aggressives Gameplay, das sich auf jeden Fall lohnt, wenn ihr es beherrscht.

Das Schwert & Schild teilt pro Schlag nicht viel Schaden aus, doch durch die Geschwindigkeit der Waffe könnt ihr in kürzester Zeit viele Treffer landen, um so euren Angriff und Elementschaden zu maximieren. Durch den Arkveld-Set-Bonus profitiert ihr davon, denn anhaltende Angriffe regenerieren eure Lebensleiste.

Dieser Build wird fortlaufend aktualisiert und je nach Updates auch komplett abgeändert, damit dieser der aktuellen Meta entspricht. Kommt also gerne nach jedem Update vorbei und schaut, was sich geändert hat.

Mit dem Schwert & Schild könnt ihr euch in Monster Hunter Wilds an Wunden festhalten, sie brechen und sogar Angriffe blocken. Für einen schnelleren Kampf im Endgame zeigen wir euch den besten Build mit Waffen, Rüstungen und Dekos, die ihr braucht.

