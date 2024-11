Ein MMO wollte die große Konkurrenz zu Monster Hunter werden, doch scheiterte – will jetzt einen Neuanfang wagen

Dauntless wollte ursprünglich eine Free2play-Alternative zu Monster Hunter sein, konnte aber schlussendlich mit dem Release von Monster Hunter World nicht mithalten. In der Hoffnung, das MMO doch noch zu retten, wagt Entwickler Phoenix Labs nun den Neustart.

Um was für ein Update handelt es sich? Anfänglich unter dem Namen „The Shattered Isles“ gab das Entwicklerstudio Phoenix Labs in einem Dev Blog im August 2023 (via playdauntless) bekannt, dass hinter den Kulissen an einem umfangreichen Inhaltsupdate gearbeitet werden würde, um Dauntless neuen Anreiz zu verleihen.

Ende September 2024 gab es dann eine Beta unter dem neuen Namen „Dauntless: Awakening“ . Dabei konnten interessierte Spieler die umfangreichen Änderungen ausgiebig testen und Feedback geben.

Nun, über einen Monat nach der Beta, verkündeten die Entwickler, dass gegen Ende des Jahres das umfangreiche Überarbeitungsupdate an den Start gehen soll (via playdauntless). Ein genaueres Releasedatum soll im Laufe der Woche in einem weiteren Dev-Blog veröffentlicht werden.

Frischer Wind als Chance

Welche Überarbeitungen bringt das Update? Der Fokus des Updates liegt auf der Verbesserung der allgemeinen Spielerfahrung, der Ausrüstung und den Begegnungen. Konkret soll es sich dabei um folgende Punkte drehen:

Kampfverbesserungen: Diese umfassen die Möglichkeit, mehr als eine Waffe zeitgleich auszurüsten und bieten flexiblere Kampfoptionen. Ebenso sollen sowohl das Kampfsystem klarer als auch die Interaktionen zwischen Slayern und Behemoths reaktionsfähiger gestaltet werden.

Neues Fortschrittssystem: Hierbei sollen tiefergreifende, permanente Fortschritte für die Waffen und Community-Feedback zum Umschmieden und Überladen eingearbeitet werden.

Begegnungen und Jagden: Es soll dynamischere Inseln und neue Erkundungsanreize geben. Ebenso sollen die Behemoths überarbeitete Verhaltensweisen bekommen, durch die sie beispielsweise auch mehr mit der Umgebung interagieren werden.

Schwierigkeitsgrad: Dieser soll in allen Modi feiner angepasst werden, ohne dabei die Beherrschung der Spielmechaniken zu entwerten.

Quests: Auch die Haupt- und Nebenquests sowie das Tutorial werden überarbeitet und verbessert.

Zusätzlich soll auch die Optik einen neuen Anstrich erhalten und das Interface verbessert werden. Ebenso sollen die Belohnungen sinnvoller eingesetzt werden. Es wird auch neue Aktivitäten geben.

Ob die Bemühungen von Phoenix Labs sich auszahlen, wird sich zeigen. Als Community-orientiertes Entwicklerstudio liegt in ihrem Vorhaben einiges Potenzial. Warum Dauntless bisher leider trotzdem eher gefloppt ist und welche Folgen das für das Studio hatte, könnt ihr hier nachlesen: Ein tolles MMO wollte wie Monster Hunter World sein: Jetzt steht das Studio vorm Aus