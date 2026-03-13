Neuer Konkurrent von Genshin Impact machts wie Pokémon, lässt euch Monster sammeln und für euch Kämpfen

Mit Mongil: Star Dive kommt schon im April ein neues Action-RPG im Stil von Genshin Impact, in dem ihr ganz wie in Pokémon Kreaturen sammeln dürft.

Was ist das für ein Spiel? Mongil: Star Dive ist ein Action-RPG oder auch Charakter-Switch-RPG wie Genshin Impact oder Arknights: Endfield, das sich aber auch an Elementen aus Kreaturen-Sammlern wie Pokémon bedient.

Bereits am 15. April startet das Action-RPG auf Epic Games, dem eigenen Launcher sowie mobil auf Android und iOS.

Hier könnt ihr den Trailer zum Spiel sehen:

Kämpfe wie bei Genshin Impact

Wie spielt sich Mogil: Star Divce? Ganz wie im Vorbild Genshin Impact steuert ihr ein Team aus Charakteren mit verschiedenen Kampfstilen und Elementen, zwischen denen ihr immer hin- und herwechseln müsst, um Komboangriffe durchzuführen.

Die Charaktere unterteilen sich dabei in drei Fraktionen. Die Elendor, die Varhine und die Serenia. Bisher sind 8 Charaktere bekannt, die sich in die ersten beiden Fraktionen eingliedern lassen. Zur Fraktion der Serenia und ihren Charakteren ist bislang nichts bekannt.

Wie im Genre üblich geht es darum, ein gutes Team aus den Charakteren zu erstellen, die sich möglichst ergänzen, um es dann im Kampf mit allerlei Bossgegnern aufzunehmen. Das konnte man im Gameplay-Trailer bereits erblicken und sieht dem Genre entsprechend hübsch aus.

Wie passt das Monster sammeln dazu? Das Sammeln von Kreaturen ist ein wichtiges Feature in Mongil: Star Dive. Besiegt ihr Monster im Spiel, lassen sie einen sogenannten „Monsterling“ fallen. Dieser kann von euch in Besitz genommen werden und stellt so etwas wie den Geist der Monster dar.

Wann immer ihr es wollt, könnt ihr die von euch gesammelten Monsterlinge dann beschwören, die dann wieder ihre Ursprungsgestalt annehmen und an eurer Seite kämpfen.

Erste Screenshots zum Spiel zeigen bereits, dass jeder Charakter 3 Monsterlinge auswählen kann, die nicht nur verschiedene Monster darstellen, sondern auch jeweils nützliche Fähigkeiten oder Buffs haben, die dem Spieler zugutekommen.

Das Monstersammel-Feature sorgt bei Mongil: Star Dive also für ein noch tieferes und komplexeres Teambuilding als in anderen Spielen dieser Art. So müsst ihr nicht nur eure Charaktere, sondern auch eure Monster abstimmen, um möglichst gut zu werden.

Mongil: Star Dive ist nicht der erste Konkurrent, der Genshin Impact dieses Jahr auf die Pelle rückt. So war bereits Arknights: Endfield zu Release ein großer Erfolg, was nicht zuletzt auch an seiner Ähnlichkeit zum beliebten Satisfactory liegt: Neues Anime-Spiel mischt Genshin und Satisfactory und über 35 Millionen Spieler wollen das Game unbedingt zocken