Modderin baut eine „All-in-One“-Konsole, steckt eine PS5, eine Xbox Series X und eine Switch 2 in das gleiche Gehäuse

NewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Modderin baut eine „All-in-One“-Konsole, steckt eine PS5, eine Xbox Series X und eine Switch 2 in das gleiche Gehäuse

Eine Modderin will keine drei Konsolen zu Hause haben und beschließt deswegen alle drei Geräte in ein Gehäuse zu verbauen. Das finale Ergebnis ist beeindruckend. Dennoch hat die neue „All-in-One“-Konsole ein paar Nachteile und dürfte sich damit nicht für alle Nutzer perfekt eignen.

Eine chinesische Modderin mit dem Namen XNZ hat eine „All‑in‑One“-Konsole gebaut, in der eine PS5, eine Xbox Series X und eine Switch 2 in einem einzigen, selbst konstruierten Gehäuse laufen. Das Projekt stellt sie in einem YouTube-Video vor.

XNZ hat dazu die drei ursprünglichen Konsolen komplett zerlegt, ihre Mainbaords in ein eigenes Chassis eingebaut und eine gemeinsame Kühl‑ und Stromversorgungs­lösung entwickelt. Davon berichtet das englischsprachige Magazin TomsHardware.

Wir packen die Switch 2 aus: Das ist im Karton
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Wenn ihr noch nie Monster Hunter gespielt habt, ist dieses Paket der beste Einstieg „Wusste nicht, dass der Zähler so hoch geht“ – Community feiert einen Gamer, der 10 Jahre lang seine Schritte mit einem Pokémon-Zähler trackte Der erste große Hit für die Switch 2 bekommt einen überraschenden DLC und ihr könnt ihn schon spielen Hades II ist grandios, wird aber wegen einer Sache wohl nicht das God Tier auf Steam erreichen Das Videospiel eurer Kindheit wurde 29 Jahre nach Release ins Guinessbuch der Rekorde aufgenommen, doch der Grund ist brandaktuell Ein Deckbuilder ist auf Steam 95 Prozent positiv, schickt euch auf einen höllisch motivierenden Himmelstrip Modderin baut eine „All-in-One“-Konsole, steckt eine PS5, eine Xbox Series X und eine Switch 2 in das gleiche Gehäuse Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Nintendo sagt, eure Spiele auf Switch können aufhören zu funktionieren, wenn ihr wieder gemein zu Zelda seid Wann erscheint die Nintendo Switch 2? JETZT – alles was ihr zu Preis, Verfügbarkeit und Vorbestellung wissen müsst „Hat der Gaming-Industrie irreparablen Schaden zugefügt“ – Entwickler sagt, ein Shooter ist schuld, dass wir kein Bloodborne 2 bekommen Elden Ring bekommt neue Waffen und Rüstungen, erscheint 2025 auf der Nintendo Switch 2

Drei Konsolen in einem Gehäuse, aber nur mit einer kann gleichzeitig gespielt werden

Warum hat sie das gemacht? XNZ wollte alle großen Plattform-Exklusivtitel spielen, ohne mehrere Konsolen nebeneinander betreiben und umstöpseln zu müssen. Gebaut wurde das Gerät als Einzelstück, nicht als kommerzielles Produkt. Das System richtet sich klar an Enthusiasten und Modding-Fans.

Was steckt in dem System? Das Gehäuse ist ein dreieckiger Zylinder, in welchem an jeder Seite ein Mainboard der entsprechenden Konsole montiert ist. Die Modderin entwickelt einen zentralen, dreiseitigen Kühlblock, der alle drei Mainboards gemeinsam über Kupferplatten und einen großen 120‑mm‑Lüfter kühlt, wobei das Luftkonzept an die Xbox Series X erinnert, denn die Luft wird nach oben abgegeben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt

Der Kühlblock wurde per Lost‑Wax‑Verfahren gegossen (Formlabs.com): Zunächst als 3D‑gedrucktes Modell, das mit hitzebeständigem Material ummantelt und dann als Gussform für Metall genutzt wird.

Für die Switch 2 wurde das Dock zerlegt und in ein eigenes, dünnes 3D‑gedrucktes Gehäuse mit federmechanischem USB‑C‑Anschluss integriert, damit die Handheld‑Konsole mechanisch sauber andocken und wieder ausgeworfen werden kann. Im Video sieht man in Minute 14:00, wie sie die Switch in das Gehäuse einschiebt und über einen roten Knopf wieder auswerfen lässt.

​Gibt es Nachteile? Ja, aufgrund des sehr begrenzten Platzes lassen sich alle Konsolen nur digital nutzen. Es sind keine Laufwerke in dem neuen Gehäuse verbaut. Außerdem darf jeweils nur eine Konsole aktiv sein und ein Spiel ausführen. Würden zwei gleichzeitig unter Last laufen, wäre das Netzteil überfordert und würde sich abschalten.

Mehr zum Thema
1
Seit Jahrzehnten erzählen wir uns, dass wir das Internet der militärischen Forschung zu verdanken haben, dabei stimmt das gar nicht
von Benedikt Schlotmann
2
Wer gemein zu ChatGPT ist, erhält bessere Ergebnisse, doch Experten warnen vor der schlechten Behandlung
von Benedikt Schlotmann
3
Mutiges MMORPG auf Steam will etwas bieten, das es in WoW und Final Fantasy XIV niemals geben wird, kündigt dafür jetzt Phase 1 an
von Karsten Scholz

Die PS5 steht mittlerweile in vielen Haushalten. Doch einige Nutzer klagen über die Lautstärke der Konsole oder mögen das weiße Design nicht. Ein Nutzer hat jetzt eine besondere PS5 vorgestellt: Er hat seine Konsole in ein neues Gehäuse mit einer Wasserkühlung eingebaut. Das Ergebnis ist ziemlich beeindruckend: Gamer verbaut Wasserkühlung für 800 Euro in eine PS5, löst damit das „größte“ Problem der Konsole

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Über 1.000 Spiele wurden aus dem PlayStation-Store entfernt, die vor allem eine Art Spieler angesprochen haben

Titelbild zu den PS Plus Essential Spielen im Januar 2026

PS Plus Essential: Alle Spiele im Januar 2026 für PS4 und PS5 – diesmal mit dem Remake eines alten Klassikers von Disney

Ein Bild, das die Protagonisten aus GTA 6 und eine PS5 zeigt

Vater verspricht seinem Sohn eine PS5 und GTA 6, stellt ihm dafür eine fiese Aufgabe

Screenshot aus einem Trailer zu Red Dead Redemption 2

Eins der besten Spiele aller Zeiten ist jetzt auf Steam und PS5 für unter 15 Euro zu haben 

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx