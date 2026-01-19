Modderin baut eine „All-in-One“-Konsole, steckt eine PS5, eine Xbox Series X und eine Switch 2 in das gleiche Gehäuse

Eine Modderin will keine drei Konsolen zu Hause haben und beschließt deswegen alle drei Geräte in ein Gehäuse zu verbauen. Das finale Ergebnis ist beeindruckend. Dennoch hat die neue „All-in-One“-Konsole ein paar Nachteile und dürfte sich damit nicht für alle Nutzer perfekt eignen.

Eine chinesische Modderin mit dem Namen XNZ hat eine „All‑in‑One“-Konsole gebaut, in der eine PS5, eine Xbox Series X und eine Switch 2 in einem einzigen, selbst konstruierten Gehäuse laufen. Das Projekt stellt sie in einem YouTube-Video vor.

XNZ hat dazu die drei ursprünglichen Konsolen komplett zerlegt, ihre Mainbaords in ein eigenes Chassis eingebaut und eine gemeinsame Kühl‑ und Stromversorgungs­lösung entwickelt. Davon berichtet das englischsprachige Magazin TomsHardware.

Drei Konsolen in einem Gehäuse, aber nur mit einer kann gleichzeitig gespielt werden

Warum hat sie das gemacht? XNZ wollte alle großen Plattform-Exklusivtitel spielen, ohne mehrere Konsolen nebeneinander betreiben und umstöpseln zu müssen. Gebaut wurde das Gerät als Einzelstück, nicht als kommerzielles Produkt. Das System richtet sich klar an Enthusiasten und Modding-Fans.

Was steckt in dem System? Das Gehäuse ist ein dreieckiger Zylinder, in welchem an jeder Seite ein Mainboard der entsprechenden Konsole montiert ist. Die Modderin entwickelt einen zentralen, dreiseitigen Kühlblock, der alle drei Mainboards gemeinsam über Kupferplatten und einen großen 120‑mm‑Lüfter kühlt, wobei das Luftkonzept an die Xbox Series X erinnert, denn die Luft wird nach oben abgegeben.

Der Kühlblock wurde per Lost‑Wax‑Verfahren gegossen (Formlabs.com): Zunächst als 3D‑gedrucktes Modell, das mit hitzebeständigem Material ummantelt und dann als Gussform für Metall genutzt wird.

Für die Switch 2 wurde das Dock zerlegt und in ein eigenes, dünnes 3D‑gedrucktes Gehäuse mit federmechanischem USB‑C‑Anschluss integriert, damit die Handheld‑Konsole mechanisch sauber andocken und wieder ausgeworfen werden kann. Im Video sieht man in Minute 14:00, wie sie die Switch in das Gehäuse einschiebt und über einen roten Knopf wieder auswerfen lässt.

​Gibt es Nachteile? Ja, aufgrund des sehr begrenzten Platzes lassen sich alle Konsolen nur digital nutzen. Es sind keine Laufwerke in dem neuen Gehäuse verbaut. Außerdem darf jeweils nur eine Konsole aktiv sein und ein Spiel ausführen. Würden zwei gleichzeitig unter Last laufen, wäre das Netzteil überfordert und würde sich abschalten.

