In den kommenden Tagen erwartet euch auf MeinMMO ein buntes Programm im Rahmen der FYNG: Winter Edition. Hier sind alle Infos.

Darum geht’s: Vom 19. bis 24. Januar läuft bei uns die zweite Runde von Find Your Next Game (kurz: FYNG), dieses Mal in der Winter Edition!

Die Redaktionen von MeinMMO, GameStar und GamePro wollen euch mal wieder gebündelt zeigen, was die Gaming-Landschaft an Neuigkeiten zu bieten hat, was sich bei bereits erschienenen Spielen getan hat und worauf wir uns dieses Jahr noch besonders freuen.

Hier bei uns auf MeinMMO bedeutet das konkret: wir präsentieren euch von Dienstag bis Freitag täglich Artikel mit Spielvorstellungen und Analysen der bestehenden oder neuen MMOs und Multiplayer-Games, auf die ihr in 2021 ein Auge haben solltet.

Der erste Artikel ist bereits veröffentlicht und dreht sich um die 11 Gründe, waurm sich MMORPG-Fans auf 2021 freuen können.

Aber es gibt auch ein Live-Programm mit Infos rund um Multiplayer-Games. Dabei sind zum Beispiel:

Crimson Desert

Lost Ark

New World

ESO

Destiny 2

Heute, am 19. Januar, geht’s schon los mit den ersten Streams. Ab 16: 00 Uhr könnt ihr einschalten und bis in die Nacht hinein coolen Gaming-Content genießen.

Den kompletten Programmplan findet ihr hier:

Wir werden auf unseren Social-Media-Kanälen außerdem regelmäßig Updates posten und euch auf dem Laufenden halten.

Schaut also vorbei, wir freuen uns auch euch!

FYNG – Find Your Next Game: Alle Infos im Überblick

Wann? Vom 19. bis 24. Januar auf Twitch (MAX) und YouTube (GameStar)

Vom 19. bis 24. Januar auf Twitch (MAX) und YouTube (GameStar) Wer? Die Teams von GamePro, GameStar & MeinMMO

Die Teams von GamePro, GameStar & MeinMMO Was? Reactions, Spiele-News. Live-Gameplay, Interviews, Spielvorstellungen und mehr

Am 22. Januar veranstalten wir außerdem eine „Ask My Anything“-Fragerunde mit Redakteuren der drei Webedia-Gaming-Seiten. Von MeinMMO ist Leya Jankowski aus der Chefredaktion dabei und ihr könne sie jetzt schon mit Fragen löchern:

Leya aus der MeinMMO-Chefredaktion beantwortet live eure Fragen – Alle Infos!