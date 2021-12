Neues MMORPG auf Steam stirbt nach nur 81 Tagen

Mit Eden: New Dawn erschien am 28. September ein neues MMORPG auf Steam. Das legte seinen Fokus auf Sandbox-Inhalte wie Sammeln, Crafting und dem Bauen eigener Unterkünfte. Doch schon jetzt, Mitte Dezember 2021, gaben die Entwickler bekannt, dass die Server abgeschaltet werden.

Was war das für ein Spiel? Eden: New Dawn setzte auf den Sandbox-Aspekt und erinnerte dabei optisch stark an Minecraft. Die Spielwelt bestand aus verschiedenen Blöcken, die abgebaut und dann für eigene Häuser genutzt werden konnten.

Das MMORPG verzichtete auf Klassen und setzte stattdessen auf unterschiedliche Waffen und dazu passende Fähigkeiten. Im Trailer sind Schwert+Schild und eine Art magischer Handschuh zu sehen. Außerdem setzte das Spiel auf verschiedene Gegnertypen und verrückte Fortbewegungsmittel wie Raketen, die es so zumindest im klassischen Minecraft nicht gibt.

Entwickelt wurde das MMORPG mindestens seit 2019 in einer Custom-Engine. Im Sommer 2020, wurde die Entwicklung auf die Unreal Engine 4 umgestellt.

Die Spielwelt basiert zudem auf dem Mobile-Game: Eden World Builder, das noch stärker an Minecraft erinnert, jedoch keinen Multiplayer bietet.

Was ist jmit Eden: New Dawn passiert? Am 28. September – und damit am gleichen Tag wie New World – feierte das MMORPG seinen Release auf Steam. Wer es spielen wollte, musste direkt vorab bezahlen, denn es setzte auf ein Buy2Play-Modell.

Doch ein großer Hype kam nicht auf. Knapp drei Monate später gaben die Entwickler nun das Aus bekannt.

6 Spieler im Peak reichen nicht, um die Server zu refinanzieren

Wie erfolgreich war Eden: New Dawn? Auf Steam kam das neue MMORPG auf 6 gleichzeitige Spieler im Peak (via SteamDB). Das war am Release-Tag selbst der Fall.

Doch seit dem Release gab es immer wieder Tage, an denen überhaupt keine einzige Person online war.

Auf Steam bekam das Spiel insgesamt 4 Reviews, von denen 3 von einem Kauf abgeraten haben. Die einzige positive Bewertung kam von einer Person, die nach 2 Spielstunden empfohlen hat, auf größere Updates und einen Fix für die Server-Probleme zu warten, da es aktuell zu vielen Problemen käme und es noch nicht viel zu tun gäbe (via Steam).

Was sagen die Entwickler zu dem Aus? In einem offiziellen Statement erklärten die Entwickler, dass finanzielle Probleme der Grund für das Aus seien:

Aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten sind wir nicht in der Lage, die Entwicklung von Eden: New Dawn fortführen. Außerdem können wir es uns nicht leisten, die Server am Laufen zu halten. Wir entschuldigen uns aufrichtig dafür, dass wir nicht in der Lage sind, das Potenzial dieses Spiels auszuschöpfen, aber aufgrund mangelnder Nachfrage und Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nichts tun. Rückerstattungen sind über die üblichen Steam-Rückerstattungsrichtlinien möglich. Wir danken euch für eure anhaltende Unterstützung von Eden und Kingly Games. Statement von Kingly Games auf Steam

Da jedoch die wenigsten Spieler überhaupt etwas von diesem MMORPG gehört haben und fast keiner es gespielt hat, dürfte die Abschaltung der Server keine großen Auswirkungen haben.

