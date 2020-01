Lange hat man nichts vom Sandbox-MMORPG Identity gehört, welches eine Art Lebenssimulation sein möchte. Jetzt meldeten sich die Entwickler zu Wort und erklären, was gerade los ist.

Was ist Identity? Identity will euch ein virtuelles, zweites Leben ermöglichen. Ihr seid Bürger einer Stadt und müsst euren Alltag bestreiten. Ob ihr einen Laden aufmacht und etwas an andere Spieler verkauft, Polizist werdet oder Drogen herstellt und diese verkauft, das bleibt völlig euch überlassen.

Es gibt Probleme

Wie ist der Status des MMORPGs? Die Entwicklung zieht sich ziemlich in die Länge und auf der Website wurde seit Mai 2019 nichts mehr zum Status des Spiels gesagt. Allerdings gibt es nun ein Lebenszeichen.

Was gibt es Neues zu Identity? Die Entwickler haben einen Newsletter veröffentlicht. In diesem erklären sie, dass ein kleines Update veröffentlicht wurde, das aber hauptsächlich Bugs an der Pre-Alpha-Version beseitigt.

Das Team erklärt weiter, dass die Entwicklung aufgrund der schwierigen Finanzsituation schleppender läuft, als gedacht. Es müssen neben der Entwicklung des Spiels zusätzliche Arbeiten angenommen werden, um die Rechnungen bezahlen zu können. Dazu gehört Unterstützung beim Mobile Game Furballs. Daher wird Identity momentan nur in Teilzeit entwickelt. Es geht aber voran, wenn auch deutlich langsamer.

Wie will das Team das MMORPG fertigstellen? Es heißt jetzt, dass in Zukunft viele kleinere Updates erscheinen sollen, welche Identity nach und nach erweitern. Bisher war es geplant, Updates in großen Modulen herauszubringen, die jedes Mal viele größere Inhalte mit sich bringen.

Zudem bitten die Entwickler die Community um Hilfe. Wer es sich zutraut, aktiv am Spiel mitzuarbeiten, der soll sich doch melden. So erhofft sich das Entwicklerteam, auch mit einem sehr kleinen Budget, das Projekt fertigstellen zu können.

Spieler sind verärgert

Was ist mit dem Geld passiert? Die Entwickler erklären, dass sie zwar durch Kickstarter rund 1,6 Millionen Dollar einnehmen konnten, davon aber bisher jährlich nur etwa 170.000 Dollar für die Entwicklung des Spiels übrig waren, weil Steuern bezahlt werden mussten, genau wie Lizenzgebühren, Rückerstattungen und mehr.

Was meinen die Spieler dazu? Die Community ist etwas verärgert. Im Forum wird über die Situation diskutiert. Als ein Moderator sich einschaltete und meinte, dass das Spiel ja eigentlich nur als Hobby startete, meinte ZANDERIUSMAXIMUS: „Ich denke nicht, dass man so etwas als „Hobby“ bezeichnen sollten. Ihr habt weit über eineinhalb Millionen Dollar verdient und ihr haben diese Community mit hunderttausenden Unterstützern, die auf das Spiel warten … es ist eine Art Schlag ins Gesicht all dieser Unterstützer, das Projekt einfach ein „Hobby“ zu nennen.“