Was erwartet Spieler des MMORPGs Guild Wars 2 noch in diesem Jahr? ArenaNet hat eine Roadmap veröffentlicht, welche den Content des Sommers vorstellt. Dazu gehört das erste neue Fraktal seit rund 18 Monaten.

Was zeigt die Roadmap von Guild Wars 2? Die Entwickler haben bekannt gegeben, was sie im dritten Quartal 2020 planen. Zu den neuen Inhalten gehört auch das Event zum inzwischen 8. Jubiläum des MMORPGs, was natürlich ordentlich gefeiert wird. Nach einem eher schlechten Jahr 2019 rappelt sich Guild Wars 2 nun wieder auf, was man an den vielen geplanten Inhalten sieht.

Was ist das Highlight? Spieler warten schon seit Anfang 2019 auf ein neues Fraktal. Dabei handelt es sich um Instanzen für hochstufige Spieler, welche sich dort besonders heftigen Herausforderungen stellen.

Das neue Fraktal spielt in den Bergen. Laut ArenaNet müsst ihr euch auf eine Reise in schwindelerregende Höhen einstellen. Weitere Details zu den Challenges, die euch erwarten, sollen in den kommenden Wochen folgen.

Die Roadmap von Guild Wars 2 verspricht interessante Inhalte für den Sommer 2020.

Jede Menge neuer Content für GW 2

Was dürfen Spieler noch erwarten? Neben dem Fraktal könnt ihr euch noch auf weitere neue Inhalte einstellen. Zu diesen gehören:

Episode 4 der Eisbrut-Saga: Wie die Story nach der letzten Episode „Keine Gande" weitergeht, verrät ein neuer Trailer, der kommende Woche veröffentlicht wird. Die neue Episode erscheint Ende des Monats. Sie erscheint bedingt durch die Corona-Pandemie wieder ohne Sprachausgabe, da derzeit keine Synchro-Arbeiten stattfinden können. Ein Trailer mit weiteren Informationen zur Episode ist für kommende Woche geplant.

Wie die Story nach der letzten Episode „Keine Gande“ weitergeht, verrät ein neuer Trailer, der kommende Woche veröffentlicht wird. Die neue Episode erscheint Ende des Monats. Sie erscheint bedingt durch die Corona-Pandemie wieder ohne Sprachausgabe, da derzeit keine Synchro-Arbeiten stattfinden können. Ein Trailer mit weiteren Informationen zur Episode ist für kommende Woche geplant. Fest der Vier Winde: In der ersten August-Hälfte erwartet euch dieses Event, das euch zu den wunderschönen Labyrinthklippen führt. Alternativ tretet ihr in den Kämpfen im Kronpavillion an. Es gibt jede Menge Aktivitäten, jährliche Erfolge und neue Belohnungen.

Neue Reitfähigkeit: Die Entwickler verraten noch nicht, was es damit auf sich hat.

Die Entwickler verraten noch nicht, was es damit auf sich hat. Achtes Jubiläum von GW 2: Ab dem 25. August bekommen Spieler Geschenke zum 8. Jahrestag des MMORPGs. Die Präsente findet ihr dann in eurem Posteingang. Darüber hinaus gibt es noch einige Überraschungen zum Jubiläum.

Der Sommer wird in Guild Wars 2 also spannend.

Die Eisbrut-Saga geht im Sommer 2020 weiter.

Was meinen die Spieler zur Roadmap? Die Fans von Guild Wars 2 freuen sich schon auf die neuen Inhalte, sind aber etwas enttäuscht, weil die kommende Episode der Eisbrut-Saga wieder keine Sprachausgabe bietet.

Ryan the Rambler [COMMISSIONS OPEN] schreibt auf Twitter: „Es ist enttäuschend, dass es wieder keine Sprachausgabe in der nächsten Episode gibt aber ich verstehe es. Ich hoffe, dass die Synchro-Arbeiten bald wieder sicher durchgeführt werden können.“

Zhen vermutet: „Dieser Mount-Teaser sieht wie ein Skimmer aus. Ich vermute, wir werden dann tauchen!“

Lupine Pariah meint: „Die Eisbrut kommt. Ich freue mich darauf und vertraue darauf, dass ihr, liebe Leute bei ArenaNet, uns nicht enttäuschen werdet.“

Worauf freut ihr euch in der Roadmap von Guild Wars 2 am meisten?

