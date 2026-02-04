Für knapp 7 Euro gibt’s auf Steam zwei einzigartige Action-Spiele zu Herr der Ringe, in denen ihr locker über 100 Stunden verbringen könnt

Fans von Herr der Ringe können sich auf Steam zwei einzigartige Action-Spiele in der Welt von Mittelerde sichern: Mit knapp 7 € holt ihr euch hier Unterhaltung für über 100 Stunden.

Von welchen Spielen ist hier die Rede? Gemeint sind die Action-Spiele Mittelerde: Mordors Schatten und Mittelerde: Schatten des Krieges. Beide Games wurden von Monolith Productions entwickelt und erzählen ihre eigene Geschichte rund um den Waldläufer Talion und den Ringschmied Celebrimbor.

Bis zum 9. Februar 2026 gibt’s das sogenannte Schattenpaket auf Steam für 6,99 Euro statt 69,99 Euro. Darin enthalten sind die beiden Hauptspiele inklusive aller DLCs.

Hier seht ihr einen Trailer zu Schatten des Krieges, dem neueren der beiden Spiele:

Worum geht es in den Spielen? Auf dem Zeitstrahl betrachtet füllen die Spiele die Lücke zwischen Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Ihr spielt Talion, Waldläufer aus Gondor und Hauptmann der Wache am Schwarzen Tor. Er wurde dort stationiert, um die Rückkehr von Sauron zu verhindern. Dieser könnte nach seiner Niederlage bei Dol Guldur jederzeit seine alte Festung Barad-dûr wiederbeanspruchen.

Eines verhängnisvollen Tages passiert es auch: Sauron und seine Hauptmänner greifen das Schwarze Tor an. Talion verliert bei dem Angriff seine Familie und sein Leben, wird aber vom Geist eines Elben wieder zum Leben erweckt. Dieser Elb ist der Schmied Celebrimbor, der einst die Ringe der Macht fertigte.

Talion und Celebrimbor begeben sich nun auf einen Rachefeldzug, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Später im Spiel haben die beiden nämlich eine ganze Armee Uruks im Schlepptau, die noch größer und gemeiner sind als Orks und die ihr mit der Macht des Ringschmieds unterwerft.

Eine einzigartige Spielmechanik, die hunderte Stunden unterhält

Was macht die beiden Spiele einzigartig? Die Schatten-Spiele teilen sich eine besondere Spielmechanik: das sogenannte Nemesis-System. Im Verlauf eurer Reise trefft ihr auf mächtige Uruk-Hauptmänner und Häuptlinge, die immer wieder aus einer Vielzahl an Hintergründen, Persönlichkeiten und Eigenschaften generiert werden. Das macht jeden Uruk individuell.

Hauptmänner entwickeln sich mit der Zeit weiter und merken sich Begegnungen mit euch. Sie bauen sogar Rivalitäten (und Freundschaften) untereinander auf. Hier sind einige Beispiele dafür, wie das Nemesis-System funktioniert:

Flieht ihr vor einem Hauptmann, kann es passieren, dass er euch beim nächsten Treffen damit verhöhnt

Schafft es ein Uruk, Talion im Kampf zu töten, wird er stärker. Selbst einfache Fußsoldaten können so zu Hauptmännern befördert werden

Tötet ihr einen Uruk, der einen Blutsbruder hatte, wird euch dieser bis ans Ende der Welt folgen, um dessen Tod zu rächen

In Schatten des Krieges wurde das Nemesis-System noch einmal ausgebaut und sorgt für noch viel mehr einzigartige Interaktionen und Persönlichkeiten unter den Uruks. Dieses System macht auch den Kern der Spiele aus: In dieser Form gibt es das in keinem anderen Spiel.

Beim Gameplay erwartet euch ein Mix aus Schleichen und brutalen Nahkämpfen, die sich genauso flüssig spielen wie in der „Batman: Arkham“-Reihe von Rocksteady. Das alles sorgt dafür, dass ihr euch hunderte Stunden durch Uruks kloppen könnt und trotzdem selten Langeweile aufkommt, weil ihr immer wieder neue persönliche Geschichten erlebt.

Wollt ihr doch lieber die Geschichte der Filme nacherleben? Für derzeit 6,62 Euro könnt ihr euch auch die Lego-Spiele zu Der Herr der Ringe und Der Hobbit im Bundle holen. Wer kein Problem mit dem teils sehr albernen Humor hat, bekommt hier zwei starke Games, die man auch im Koop zocken kann.

Bei den Lego-Spielen sind die DLCs nicht im Bundle mit drin. Die drei kleinen Zusatzpakete mit neuen Figuren und Gegenständen könnt ihr euch für jeweils 0,99 Euro dazukaufen, falls ihr das wünscht.

Wollt ihr mehr über die Lore von Mittelerde erfahren? Dann habt ihr Glück, denn auf MeinMMO findet ihr haufenweise Specials zu den verschiedensten Figuren und Völkern aus Tolkiens Büchern und den Filmen. Eine Übersicht findet ihr hier: Herr der Ringe: Alles zur Lore und Geschichte von Mittelerde