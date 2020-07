Minecraft: Wetten, hier hättet auch ihr euren Controller weggeworfen?

Minecraft kann ziemlich frustrieren. In dieser Situation hätten wohl die meisten von uns einfach ihren Controller an die Wand gepfeffert …

Obwohl Minecraft in weiten Teilen ein ziemlich entspanntes Spiel ist, kann es doch immer mal wieder zu kleineren oder größeren frustrierenden Augenblicken kommen. Zumeist sind Creeper daran beteiligt, auch wenn die gelegentlich eure Freunde sind. Wenn ein Creeper jedoch besonders fies war, kann man auch schon vor Wut das eigene Gamepad wegschleudern, wie ein Video ausgesprochen schön zeigt.

Was ist zu sehen? Der Spieler kaleb_hoyer hat im Subreddit von Minecraft ein kleines Video hochgeladen. Dort sieht man ihn gerade am Zocken. Er hat einen Schacht gegraben und ist dabei auf eine Höhle gestoßen – so ist es wohl den meisten schonmal ergangen.

Frohen Mutes zückt er sein Schwert und stellt sich den Gegnern in der Höhle, vor allem Skelettbogenschützen. Während er sich gegen den Beschuss zur Wehr setzt und gleichzeitig versucht, den Enderman nicht anzuschauen, hört er das unheilbringende Zischen eines Creepers.

Obwohl kaleb_hoyer eigentlich einen soliden Abstand zum Creeper hat, hört dieser nicht auf zu Zischen – er stellt sich direkt auf die 4 Diamantblöcke und explodiert. Sämtliche Diamanten werden dabei zerstört.

Gut eine Sekunde später erscheint die Meldung auf die Bildschirm, dass der Controller die Verbindung zum Spiel verloren hat. Offenbar hat der Spieler ihn wütend fortgeschleudert (wenigstens bestand es nicht aus Kartoffeln).

Warum ist das so frustrierend? Diamanten gehören zu den wertvollsten Materialien in Minecraft und sind ziemlich selten. Sie können nur sehr tief in der Erde gefunden werden und es kann Stunden dauern, bis man welche zufällig findet. Dass ein Creeper mit seiner geringen Sprengkraft sich genau auf die Diamanten stellt, dort detoniert und sämtliche Diamanten vernichtet, ist schon ausgesprochenes Pech. Dabei kann man schonmal sein Gamepad vor Wut (und nur ganz sanft) gegen eine weiche Oberfläche schleudern. Wenn ihr Tipps zum Diamantenfarmen braucht, findet ihr die hier.

Ist euch so etwas auch schon einmal passiert? Hat euch ein Augenblick in Minecraft so sehr aufgeregt, dass ihr nicht anders konntet, und das Gamepad weggeworfen (oder alternativ auf die Tastatur geschlagen) habt?