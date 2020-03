Ihr könnt aktuell nicht in die Welt hinaus? Keine Sorge, in Minecraft könnt ihr nun die ganze Erde erkunden – im Maßstab 1:1.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist es ratsam, den größten Teil des Tages in den eigenen vier Wänden zu verbringen und Kontakt zu anderen Menschen zu vermeiden. Manche Japaner feiern sogar ihren Schulabschluss in Minecraft.

Doch wen urplötzlich die Lust packen sollte, die Welt zu erforschen, der kann das nun auch digital tun, und zwar in Minecraft. Denn eine neue Mod erschafft die ganze Erde in Minecraft – und das nicht herabskaliert, sondern in der realistischen Größe einer 1:1-Umsetzung.

Wie funktioniert das? Die Mod „Terra 1 to 1“ nutzt verschiedene öffentliche Daten als Grundlage, wie etwa die Maps von Google. Sie importiert verschiedene Karten und erschafft daraus dann eine entsprechende Karte. Mittels Koordinaten kann man an jeden bekannten Ort der Welt springen und sich so anschauen, wie die Mod das Spiel umgesetzt hat.

All das wird in realer Größe umgesetzt. Ein Block in Minecraft entspricht einem Meter in der realen Welt.

Die Mod sorgt gleichzeitig dafür, dass die normalen Begrenzungen von Minecraft nicht zählen. Eigentlich kann eine Welt nur 256 Blöcke hoch sein, doch mit der Mod „Terra 1 to 1“ wird diese Begrenzung aufgehoben. Das macht es etwa möglich, den Mount Everest zu besteigen, der über 8800 Meter (und damit Blöcke) hoch ist.

Wie das aussieht, zeigt dieses Video:

Was für Fehler gibt es? Auch wenn die Modifikation schon extrem beeindruckend ist, gibt es eine ganze Reihe von Fehlern und Bugs. So ist die Mod nicht in der Lage, Städte und Gebäude richtig darzustellen – diese fehlen komplett. Das umfasst auch besonders große Bauwerke, wie etwa Pyramiden in Ägypten. Die werden nicht als Gebäude dargestellt, sondern sind einfach farbige Berge aus buntem Ton.

Auch im Meer gibt es Probleme. An Küsten und im Ozean gibt es oft einige „Chunks“ die nicht ganz korrekt berechnet werden, wodurch merkwürdige Inseln im Meer zu finden sind, die da eigentlich nicht sein sollten.

Wer die Mod dennoch mal selbst ausprobieren will, kann sich „Terra 1 to 1“ hier auf Curse herunterladen. Aber Achtung: Die Mod ist extrem Ressourcenhungrig und könnte so manch einen PC in die Knie zwingen.

YouTuber will ganze Städte nachbauen: Trotz all dieser Fehler ist die Mod aber extrem beeindruckend und macht nicht nur eine äußerst coole Survival-Karte, sondern ermöglicht auch eine ganze Reihe von anderen Projekten. Der YouTuber PippenFTS lud das Video der Mod hoch. Er träumt etwa davon, irgendwann sämtliche großen Städte auf dieser Welt-Map von Minecraft nachgebaut zu haben.

Ob das Realität wird, bleibt abzuwarten – aber ein cooles Projekt wäre es allemal.

Seid beim Erkunden der Welt aber vorsichtig – sonst tretet ihr in solche fiesen Todesfallen.