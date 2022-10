Spieler baut das Universum in Minecraft nach – Selbst Xbox sagt: „Nichts, was ihr heute macht, wird so gut sein“

Der YouTuber ChrisDaCow hat das Universum mit seinen Planeten, Sternen und Galaxien in Minecraft nachgebaut. In einem Video erklärt er, wie genau er das bewerkstelligen konnte.

Wer ist ChrisDaCow? Der Name des YouTubers wird manchen Minecraft-Fans bekannt vorkommen. Er ist aktiv in der Szene und hat bereits mehrere große Videos von seinen spektakulären Bauwerken in dem Spiel veröffentlicht. Dazu gehören zum Beispiel das Bild „Sternennacht“ von Vincent van Gogh oder riesige mittelalterliche Schlösser.

Eine der Bauten von ChrisDaCow

Obwohl seine früheren Projekte schon riesig waren und ihm viele Monate an Arbeit kosteten, beschloss ChrisDaCow in seinem neuesten Video noch einen Schritt weiterzugehen. Er baute in Minecraft das Universum nach, wenn auch in etwas kleiner als es in Wirklichkeit ist.

„Ok, du hast Minecraft durchgespielt.“

Wie hat er das gemacht? Das Bauvorhaben des YouTubers startete (vergleichsweise) relativ klein, denn zunächst baute er die Erde in Minecraft nach. Er verwendete dafür World Edit, wobei die Planeten gezwungenermaßen etwa 700.000 Mal kleiner als die Originale sein mussten, weil sie sonst nicht ins Spiel gepasst hätten.

Die Bauwerke waren dennoch gigantisch. Allein für die Erde benötigte ChrisDaCow 3 Tage Arbeitszeit, um sie fertigzustellen. Danach ging er zum Sonnensystem über.

Bei den einzelnen Planeten waren die Ringe von Saturn, Jupiter, Uranus und Neptune der schwerste Part, aber auch die Sonne bereitete dem YouTuber einiges an Arbeit. Er wollte, dass sie aussieht „wie heißer radioaktiver Tod“, weswegen er dafür die grellsten Farben verwendet und Sonneneruptionen nachgebaut hat.

Nachdem das Sonnensystem ChrisDaCow auch zu klein wurde, ging er über, weitere kosmische Objekte nachzubauen. Dazu gehören zum Beispiel die Säulen der Schöpfung, die 1995 zum ersten Mal vom Hubble-Weltraumteleskop fotografiert wurden. Das Foto nutzte der YouTuber als Vorlage für sein Bauprojekt.

Fun Fact: Die Säulen der Schöpfung sind eine gigantische Formation aus „interstellarer Materie“, also Gasen in ionisierter, atomarer und molekularer Form sowie Staub und Strahlung. Die Säulen erstrecken sich über ganze vier Lichtjahre. Das ist in etwa die Entfernung von der Erde bis zum Stern Proxima Centauri, der uns am nächsten ist (Sonne ausgenommen). Mehr dazu findet ihr Die Säulen der Schöpfung sind eine gigantische Formation aus „interstellarer Materie“, also Gasen in ionisierter, atomarer und molekularer Form sowie Staub und Strahlung. Die Säulen erstrecken sich über ganze vier Lichtjahre. Das ist in etwa die Entfernung von der Erde bis zum Stern Proxima Centauri, der uns am nächsten ist (Sonne ausgenommen). Mehr dazu findet ihr auf Wikipedia.

Die Säulen der Schöpfung: Foto und Minecraft

Nachdem die Säulen fertig waren, machte der YouTuber weiter mit einem schwarzen Loch, das genauso aussehen sollte wie das Loch aus dem Film „Interstellar“. Es war laut seiner eigenen Aussage, das Schwerste, was er in den 9 Jahren, die er Minecraft spielt, gebaut hat. Dem folgten die verschiedenen Galaxien und am Ende das eigentliche Universum.

Diese Reaktionen gibt es: Für seine Schöpfung wurde ChrisDaCow auf Social Media, reddit und YouTube von der Community gefeiert. Im Minecraft-Subreddit erhielt sein Video über 116.000 Upvotes und über 2.600 Kommentare, in r/minecraftbuilds waren es weitere 26.000 Upvotes.

In den Kommentaren zeigten sich die User erstaunt über die Größe und die Schönheit des Projektes. Viele gratulierten ihm zum Abschluss des Baus und überhäuften ihn mit Auszeichnungen.

„Ok, du hast Minecraft durchgespielt. Das ist wahnsinnig beeindruckend.“ – Druss_Rua

„Wenn das nicht zu einem der Top-Posts im subreddit wird, werde ich beleidigt sein. Wenige Leute auf der Welt können das machen, was du machst. […]“ – Filqon

„Das ist wirklich verdammt beeindruckend. Super gemacht!“ – gigagone

Selbst der offizielle UK-Twitter-Account von Xbox hat sich beeindruckt gezeigt und das Video des YouTubers mit seinen Followern geteilt.

Insgesamt dauerte das Bauprojekt von ChrisDaCow laut seiner eigenen Aussage etwa 2 Monate durchgehender Arbeit. Wohin die Reise für ihn als Nächstes geht, hat er in den Kommentaren auf reddit nicht verraten, es wird aber sicherlich etwas ähnlich gigantisches sein.

Wie findet ihr den Nachbau des Universums von ChrisDaCow? Was waren die größten Bauprojekte, die ihr in Minecraft umgesetzt habt? Schreibt es uns in die Kommentare.

