Nach 14 Jahren wurde das größte Rätsel von Minecraft gelöst

Eines der letzten großen Rätsel von Minecraft wurde gelöst. Unheimliche Gebäude in der Spielwelt, die niemand gebaut hat – jetzt wissen wir die Wahrheit dahinter.

Minecraft hat inzwischen einige Jahre auf dem Buckel und, wie bei fast allen modernen Spielen, ranken sich auch hier einige Mythen und Rätsel um das kreative Spiel. Am bekanntesten ist wohl die Legende von Herobrine, einem gruseligen NPC, der angeblich von manchen Spielerinnen und Spielern gesichtet wurde.

Doch es gibt noch einen weiteren Vorfall, der viele Jahre lang ungeklärt war und von den meisten schlicht als „Fake“ abgetan wurde – bis das Rätsel dann doch aufgelöst wurde.

Um welchen Vorfall geht es? Vor über 14 Jahren lud der YouTuber „Deadsk1nmask“ ein Video hoch, das ihn beim Minecraft-Spielen zeigt. Darin beschreibt er, dass er auf seiner privaten Minecraft-Karte plötzlich Bauten und Räume fand, die er selbst gar nicht erschaffen hatte. Seine Reaktion wirkte damals authentisch. Das Video landete auch in verschiedenen Foren sowie Sub-Reddits und wurde dort diskutiert.

Zu sehen sind im Video etwa:

Mehrere Räume mit Kisten und Items darin.

Schächte in die Erde.

Eine große, angefangene Brücke.

Jede Menge Fackeln.

Das Video hat im Laufe der Jahre über 6,9 Millionen Aufrufe gesammelt. Es zählt als eines der größten Mythen von Minecraft. Das Original-Video seht ihr hier:

Auch wenn Deadsk1nmask sehr überzeugend reagiert, war der Vorwurf von vielen Seiten: „Das ist doch fake. Der YouTuber hat diese Orte selbst erschaffen und tut nun so, als wäre das jemand anderes gewesen. Ein typisches Creepy-Pasta-Video.“

Was ist dann passiert? Deadsk1nmask beharrte darauf, dass er keine Ahnung habe, woher die zusätzlichen Bauten stammen. Er beteuerte auch, dass es eine reine Single-Player-Karte sei und niemals andere Leute Zugriff darauf gehabt hätten. Ein anderer Spieler komme demnach gar nicht infrage.

Da der YouTuber weiter auf seinen Behauptungen beharrte, versuchte die Community andere Lösungen zu finden. Eine mögliche Theorie war ein sogenannter „Chunk Error“, also ein Fehler.

Was ist ein Chunk? Chunks sind in Minecraft Teilbereiche der Spielwelt. Chunks bestehen aus einer Fläche von 16×16 Blöcken (und allen Blöcken in der Höhe). Chunks werden einzeln generiert, versuchen aber zusammenhängend zu sein, um etwa Gebiete wie Wüsten oder Wälder logisch aufzubauen. Bei einem Chunk-Fehler sieht man unpassende Dinge in der Spielwelt. Etwa riesengroße, glatte Wälle aus Gestein, wenn das Spiel zum Beispiel neben einer Wiese den Teil eines Berges generiert hat.

In den frühen Versionen von Minecraft gab es allerdings noch einen kurioseren Fehler. Wenn ihr einen Spielstand in Minecraft erstellt und diesen auf „Speicherplatz 1“ gespeichert habt, diese Welt dann gelöscht und anschließend einen neuen Spielstand auf Speicherplatz 1 erstellt habt, dann war es möglich, dass einzelne Fragmente aus eurer ersten Welt in die zweite Welt übertragen wurden. Das war ein sehr seltener Fehler.

Selbst wenn dieser Fehler auftrat, dann wurden dabei zumeist nur wenige Teile übernommen – eben einzelne Chunks. Große, zusammenhängende Gebäude, sind damit nicht möglich und wurden auch nie nachgewiesen.

Was sprach für einen Fake? Deadsk1nmask speicherte seine Spielwelt und stellte sie der Community zur Verfügung, damit sie sich selbst davon ein Bild machen konnte. Hierbei fand die Community mehrere Hinweise, dass die Geschichte nur ausgedacht ist:

So konnte man einige Blöcke weit entfernt von den mysteriösen Bauten eine einzelne Fackel entdecken, die darauf hindeutete, dass der YouTuber an diesem Ort der Karte doch bereits war.

Ein zweites Indiz war die begonnene Brücke der mysteriösen Bauten. Denn wenn man diese Brücke vervollständigen würde, dann reicht sie ziemlich genau bis zur Hauptbasis von Deadsk1nmask – sein Hauptgebäude liegt in exakt der gleichen Richtung.

Chunk-Fehler mit Übertragungen aus alten Welten finden nur statt, wenn es vorher schon eine andere Welt gab – doch laut des YouTubers war das seine erste Welt überhaupt. Das war demnach ausgeschlossen.

In den vergangenen Jahren verlor man dann weitestgehend das Interesse an der Sache – bis vor einigen Wochen.

Der YouTuber iBlali hat den ganzen Fall noch einmal anschaulich zusammengefasst:

Internet-Detektiv löst den Fall

In einem Foren-Beitrag zu dieser Welt aus dem Jahr 2010 antwortete der Nutzer „Zappa2510“ auf den Vorfall und behauptete, er hätte genau die gleichen Gebäude auch in seiner Spielwelt bereits gefunden, mit kleinen Variationen – so wären manche Kisten leer oder ein Wasserfall fehle. Doch das grundsätzliche Design sei exakt gleich.

Der YouTuber trone(y)sauce, der sich mit Minecraft-Mythen beschäftigt, hat es nach über 13 Jahren noch geschafft, Zappa2510 zu kontaktieren – und erhielt von ihm sogar den besagten Spielstand und entsprechende Screenshots.

Damit war klar, dass diese Gebäude bei mehreren Leuten auftauchen konnten.

Die Lösung des Rätsels: Raubkopien

Die Lösung hinter den mysteriösen Bauten ist kurios und einmalig, aber letztlich konnte das Rätsel aufgeklärt werden.

Als Minecraft gerade richtig populär wurde, waren Tauschbörsen im Internet am Boomen. Viele konnten sich Videospiele nicht leisten (oder wollten das nicht) und erlagen der Verführung, Spiele doch einfach illegal aus dem Internet herunterzuladen.

Die Gebäude, die sowohl bei Deadsk1nmask als auch bei Zappa2510 zu sehen waren, sind Teil der Spieldateien. Die Person, die Minecraft erstmals auf Tauschbörsen illegal zum Download angeboten hatte, ist der ursprüngliche Erschaffer dieser Gebäude.

Durch den Chunk-Fehler in dieser alten Minecraft-Version konnte es mit sehr, sehr geringer Wahrscheinlichkeit passieren, dass die Daten des „alten“ Spielstandes nun in die Welt geladen wurden und mit der neuen Welt verschmolzen. Das schließt übrigens auch die ominöse Fackel ein, die bisher als Beweis für einen Fake diente.

Beide Spieler müssen demnach eine raubkopierte Version von Minecraft genutzt haben.