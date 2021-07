Steam: Neues MMORPG sieht aus wie Minecraft im Mittelalter, kommt 2021

Das kommend Sandbox-MMORPG Dragon and Home erinnert mit seinem bunten Pixel-Look an Minecraft, setzt aber auf massig Fantasy- und Mittelalter-Elemente. Das Spiel kommt noch 2021 auf Steam.

Was ist Dragon and Home? Sieht man sich Bilder und Videos des kommenden Spiels Dragon and Home an, dann könnte man meinen, es sei ein Minecraft-Texturenmod mit Mittelalter-Optik. Denn der bunte Klötzchen-Pixel-Look und das Gameplay scheinen stark von Minecraft inspiriert zu sein.

Auch hier lauft ihr in der Welt herum, baut Ressourcen ab, bastelt daraus Items und errichtet teils epische Gebäude, ganze Städte und sogar trutzige Burgen.

Dazu kommen dann noch typische MMORPG-Elemente wie Dungeons und Bosse, die ihr mit euren Freunden gemeinsam bekämpfen könnt.

Schaut euch hier einen Trailer mit Gameplay zu Dragon and Home an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Minecraft-MMORPG für Fans von Drachen und Mittelalter

Was sind die Features? In Dragon and Home könnt ihr als eine von drei Klassen spielen. Es gibt:

Krieger

Magier

Jäger

Die Klasse hängt davon ab, was für eine Ausrüstung ihr mitnehmt. Daher könnt ihr leicht zwischen Magie und Nahkampf wechseln, indem ihr beispielsweise den Zauberstab ablegt und dafür Schwert und Schild ausrüstet.

Neben Kämpfen gibt’s viele friedliche Aktivitäten. Ihr könnt euch Häuser und ganze Städte bauen und dort unter anderem:

Fischen

Dinge herstellen

Kräuter anpflanzen

Ihr habt viele verschiedene Baustile zur Auswahl und könnt so unter anderem eine japanische Burg oder ein Schloss aus Eis bauen.

Wann kommt das Spiel? Wer sich jetzt schon freudig die Hände reibt und in Dragon and Home einsteigen will, kann sich freuen. Das Spiel soll noch 2021 erscheinen. Ein konkretes Datum nannten die Entwickler nicht, das Spiel soll aber „im späten Jahr 2021“ kommen, also voraussichtlich Ende Herbst oder im Winter.

Wer von euch noch in der Zwischenzeit andere Survival-Spiele auf Steam spielen wollt, in denen es friedlich zugeht, dann schaut euch doch unserer Liste dazu an.