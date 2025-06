Microsoft plant, erneut zahlreiche Mitarbeiter zu entlassen, die Community wundert das nicht

Der Director von Pokémon GO erklärt, warum ihr nach 9 Jahren immer noch so viele Kanto-Pokémon findet

Was denkt die Community? Auf Reddit wird die Nachricht bereits fleißig diskutiert. Viele User drücken ihr Bedauern aus und betonen, wie deprimierend es sein muss, ständig Angst vor der nächsten Welle haben zu müssen. Selbst wenn man im Moment seinen Job behalten darf, könnte es schon in ein paar Monaten anders aussehen.

Nun sind Entlassungen in der aktuellen Gaming-Branche leider keine Seltenheit. Immer wieder werden Studios verkleinert oder ganz geschlossen. Im Fall von Microsoft handelt es sich bereits um die vierte Entlassungswelle in den vergangenen 18 Monaten. Beispielsweise wurden im Januar 2024 1.900 Mitarbeiter entlassen.

