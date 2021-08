Microsoft killt beliebtes Feature in Windows 11, damit ihr eine App verwendet

Insider beklagen sich, dass ihnen eine wichtige Funktion der Taskleiste bei Windows 11 fehle. Microsoft hat jetzt erklärt, dass das Absicht sei und man stattdessen eine App verwenden solle. Die Reaktionen sind wenig freundlich.

User des Windows-Insider-Programms können bereits Windows 11 und seine Features ausprobieren. Doch neben dem leicht angepassten Design, welches YouTuber eher an Macintosh erinnert, hat man auch an anderen Stellen einige Dinge umstellt. Und mit diesen Änderungen ist nicht jede Person glücklich.

Bereits mit der Tatsache, dass man Apps oder Programme nicht mehr an die Taskleiste anheften kann, hatte man wenig User glücklich gemacht.

Darum geht’s: Nun hatten sich User beschwert, dass auch der Windows-Kalender einer wichtigen Funktion beraubt worden ist, die viele gerne nutzen.

Auf Windows 10 könnt ihr den Kalender über einen Klick auf die Datumsanzeige öffnen. Neben dem Datum und einer Kalenderansicht, hattet ihr darunter Zugriff auf wichtige Termine und konntet sofort sehen, was diese Woche oder in den nächsten Tagen auf dem Programm steht.

Dadurch kann man direkt über den Desktop auf wichtige Termine zugreifen und musste nicht auf andere Apps ausweichen.

Dieses Feature (rot umrandet) fehlt bei Windows 11.

Nun hatten sich einige User im Feedback-Hub von Windows 11 beklagt, dass genau diese Funktion jetzt fehle. Einige vermuteten sogar, dass es sich um einen Bug handeln könnte. Denn die Funktion ist so gut, dass sie doch auch bei Windows 11 vorhanden sein müsste. Außerdem sei dies ja noch ein erster Preview-Build und in Zukunft könne sich noch einiges ändern (via reddit.com).

Die neue Kalender-Ansicht bei Windows 11. Schlichter und mit deutlich weniger Funktionen.

Das ist Microsofts Reaktion: Doch Microsoft erklärte schnell, dass es die Kalender-Funktion in Windows 11 bewusst nicht mehr gebe und es sich nicht um einen Bug handele. Stattdessen könne man ja die neue Widget-App in Windows 11 nutzen (via windowslatest.com):

Vielen Dank, dass Ihr uns Euer Feedback gegeben haben. Wir werden Ihr Feedback auch weiterhin nutzen, um die Zukunft von Funktionen wie dieser zu steuern. Derzeit gibt es in Windows 11 eine Kalenderoption in den neuen Widgets, mit der Ihr Euren persönlichen Kalender und die darin enthaltenen Ereignisse schnell anzeigen lassen könnt.

Die ersten Reaktionen auf die Antwort von Microsoft haben nicht lange auf sich warten lassen. Und viele User zeigen sich von der Änderung enttäuscht.

User fühlen sich auf den Arm genommen und wollen alte Funktionen zurück

Die Antwort von Microsoft stößt bei den Usern auf eine deutliche Ablehnung. Denn der Hinweis, dass man doch als Alternative eine tolle App habe, die man mal ausprobieren solle, gefällt nicht jedem.

Das vermuten User hinter der Aktion: Und einige User meinen auch, die Absicht dahinter erkannt zu haben, denn Microsoft wolle damit das neue Widget-Feature von Windows 11 pushen. So schreibt jemand ziemlich deutlich „Das Widget[-Tool] enthält nicht nur den Kalender, sondern ist voll mit Nachrichten und unnötigen Dingen.“

Auch biete die Kalenderoption bei Widgets bei weitem nicht den Umfang, wie das bei der bisherigen Funktion bei Windows 10 der Fall ist.

Einige User wünschen sich jetzt die Funktion zurück. So schreibt etwa ein User im Feedback-Bereich, der nur für angemeldete Insider sichtbar ist (via windowslatest.com):

Das Kalender-Widget zeigt nur den Kalender meines Microsoft-Kontos an. Ich verwende auch andere Kalender und muss sie alle zusammen sehen. Die Web-Widgets sind nicht sehr nützlich und ich ziehe es vor, alle meine Termine im Kalender-Flyout zu sehen.

Was denkt ihr? Stört ihr euch an der Änderung oder ist es euch egal, ob die Funktionen der Taskbar jetzt in eine App wandern? Erzählt es uns in den Kommentaren!

