Monster Hunter Wilds: Trächtiger Schlammfisch finden und fangen – Darauf müsst ihr achten

Wie farme ich den Trächtigen Schlammfisch? Stellt dieselben Parameter von Fülle und Morgen oder Nacht ein und reist zu eurem Fischergebiet. Nun schaut aufs Wasser. Wenn ihr keinen dieser Fische seht, könnt ihr in einen anderen Lebensraum reisen und anschließend wieder zu eurem Fischergebiet zurückkehren – so setzt ihr die Spawns der Fische zurück.

Um den Fisch zu fangen, solltet ihr den Smaragd-Zitterköder ausrüsten, den ihr durch weitere Quests von Kanya bekommt. Geht nun an eine Angelstelle, packt eure Rute aus und fangt an zu fischen.

Ihr erkennt den Trächtigen Schlammfisch an seiner orangen Farbe und seinem langen, schlanken Aussehen. Er sieht dabei genau so aus wie der grüne Schlammfisch, nur, dass der trächtige noch zwei Barteln am Mund besitzt.

Über euer Feldlager, das Zelt im Basislager oder eurem Grill könnt ihr die Funktion „Ausruhen“ nutzen . Wichtig ist hierbei, die Parameter „Fülle“ und dann „Morgen oder Nacht“ auszuwählen. Das Ausruhen kostet 300 Gildenpunkte. Wer nicht so viele hat, kann durch das Fischen von Seegetier schnell an Punkte gelangen.

Wie finde ich den Trächtigen Schlammfisch? Dieser besondere Fisch lässt sich in allen Biomen von Monster Hunter Wilds fangen. Dabei ist nicht der Ort das entscheidende, sondern die Zeit, in der ihr diesen Fisch fangen könnt.

Eine unterschätzte Waffe in Monster Hunter Wilds hat eine Besonderheit, die sie an die Spitze der Tier List bringt, und kaum einer weiß es

Warum ist der Trächtige Schlammfisch wichtig? Durch eure Fischerpartnerin „Kanya“ erhaltet ihr im Basislager des Karminwalds die Quest „Angeln nach Aroma“. Ihr müsst einen Trächtigen Schlammfisch fangen, um an seinen kostbaren Roggen zu gelangen und die Quest abzuschließen, doch, obwohl er an allen Orten anzutreffen ist, wird er kaum gefunden.

