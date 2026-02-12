Der erste Indie-Hit des Jahres auf Steam macht’s wie die Simpsons, hat 200 verschiedene Intros und jedes hat seinen eigenen Witz

News
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Der erste Indie-Hit des Jahres auf Steam macht’s wie die Simpsons, hat 200 verschiedene Intros und jedes hat seinen eigenen Witz

Jede Folge von die Simpsons hat ihre eigene Version des Intros, die die Charaktere mit einem eigenen Witz versieht. Ein neues Roguelike auf Steam macht das nun ganz genauso, auch wenn wohl kaum jemand es sieht.

Was ist das für ein Steam-Hit? Das neue Spiel Mewgenics ist auf Steam gerade ein Hit. Mit über 80.000 Spielern am Tag nach dem Release und besseren Umsätzen als Counter-Strike 2 und Apex Legends auf Steam kann sich das Indie-Spiel gerade (12. Februar 2026) selbst die Krone aufsetzen.

Im Spiel kontrolliert man eine Armee von Katzen die in rundenbasierten Kämpfen gegen Feinde immer stärker werden. Durch die Kämpfe sammeln die Katzen genetische Veränderungen, die sie auch vererben können, um so der nächsten Generation noch bessere Voraussetzungen zu bieten.

So hat sich das Taktik-Spiel über 500.000 Mal innerhalb von 36 Stunden verkauft und ist damit längst zum Mega-Erfolg für die Entwickler geworden. Doch von den 500.000 Spielern haben wohl nur die wenigsten ein Geheimnis gesehen, dass sich direkt vor ihren Augen abspielt.

Hier könnt ihr den Trailer von Mewgenics sehen:

Mewgenics: Trailer und Release-Datum zum neuen Spiel des Schöpfers von The Binding of Isaac
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Action-RPG aus Deutschland bekommt aus dem Nichts ein 20GB großes Update, doch am neuen Gebiet beiße ich mir die Zähne aus Neues Strategiespiel auf Steam erfüllt (fast) alle Wünsche, die man als deutscher Gamer haben kann, kostet zu Release nur 30 Euro Spieler kürt die 100 besten Spiele aller Zeiten, doch in der Liste fehlt ein legendäres Strategiespiel Horizon bekommt ein neues Koop-Spiel für PS5 und Steam, sorgt direkt für Vergleiche zu Monster Hunter und Elden Ring Für knapp 7 Euro gibt’s auf Steam zwei einzigartige Action-Spiele zu Herr der Ringe, in denen ihr locker über 100 Stunden verbringen könnt „Hab keine Millionen-Finanzierung“ – Vater entwickelt allein ein Sci-Fi-Game für Steam, lässt euch wie Boba Fett aus Star Wars spielen Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation Ich habe ein Ritter-Spiel auf Steam mehr als 50 Stunden gespielt und das nur in der kurzen Demo Spieler suchen „den Boss mit den meisten HP“, finden einige absurde Ergebnisse Ich habe an einem Wochenende ein Game auf Steam durchgespielt, bei dem mein Bücher-Wissen richtig nützlich war Entwickler von Terraria zeigen ihr „letztes“ Update im Trailer Reigns: The Witcher lässt euch als Geralt swipen wie bei Tinder – aber statt Loser trefft ihr wichtige Entscheidungen

200 Intros doch kaum jemand sieht sie

Was hat es mit den Intros auf sich? Entwickler Edmund McMillen hat in einem Video auf YouTube verraten, dass jedes Intro von Mewgenics etwas anders ist. Ganz wie bei den Simpsons, so sagt er, würde jedes Intro einen eigenen „Couch-Witz“ haben.

Damit gemeint sind die Details, die sich im Intro stets ändern. So gibt es in den Intros von Mewgenics immer eine andere Katze, die sogar mal mutiert oder gar tot ist, in anderen Fällen gibt es aber zum Beispiel ein Graffiti mit der Aufschrift „Fett“ auf dem Grabstein des Entwicklers im Intro.

Insgesamt soll es etwa 200 verschiedene Intros im Spiel geben und jeder Spielstart soll jeweils ein anderes abspielen. Wer alle Intros sehen will, muss also mindestens 200 Mal Mewgenics starten.

Wieso sieht kaum jemand die Intros? Während die Intros bei den Simpsons inzwischen schon einen Kult-Status haben werden gerade Videospiel-Intros traditionellerweise direkt übersprungen.

Das weiß auch Entwickler Edmund McMillen der in einem Video auf YouTube von einem Gespräch mit Co-Entwickler Tyler Glaiel berichtet. Glaiel soll gesagt haben: „Niemand wird es erfahren, sie werden es sich nie ein zweites Mal ansehen“.

Auch wenn die Intros einzigartig gestaltet sind, ohne den Hinweis des Entwicklers wäre dieses Feature wohl für einige Zeit ein offenes Geheimnis geblieben.

Mehr zum Thema
Ein einziger Satz im Trailer zum Scrubs Revival macht mir Hoffnung, dass sie die Fehler von Staffel 9 nicht wiederholen
von Niko Hernes
KI könnte bald die beste Alternative zu eurem Gaming-PC erledigen
von Benedikt Schlotmann
Die Netflix-Serie zu One Piece schafft es, dass Fans plötzlich auf den unbeliebtesten Bösewicht stehen: „Kann nicht glauben, dass ich das sage“
von Jasmin Beverungen

Mewgenics ist auf Steam nicht nur erfolgreich, sondern auch beliebt. So darf sich der Titel über eine ausgezeichnete Bewertung freuen, die die Entwickler wohl genauso glücklich machen dürfte, wie der finanzelle Segen, den das Spiel einbringt: Über 250.000 Verkäufe: Mewgenics brauchte nur 3 Stunden auf Steam, um das ganze Budget von 14 Jahren Entwicklungszeit wieder reinzuholen

Quelle(n): gamesradar.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
KI und Gaming PC

KI könnte bald die beste Alternative zu eurem Gaming-PC erledigen

Highguard Titel title

Highguard ist gerade einmal vor 3 Wochen erschienen, jetzt suchen die ersten Entwickler schon einen neuen Job

Über 250.000 Verkäufe: Mewgenics brauchte nur 3 Stunden auf Steam, um das ganze Budget von 14 Jahren Entwicklungszeit wieder reinzuholen

Neues Taktik-Spiel auf Steam lockt mit eigener Katzenarmee, startet mit 96 % positiven Bewertungen auf Steam

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx