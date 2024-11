20 Jahre lang durfte eine Spionin aus Metal Gear Solid 3 niemandem verraten, dass sie auch eine Disney-Prinzessin gesprochen hat

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die verschiedenen Projekte, an denen ich in meiner Karriere beteiligt bin, sind eher familien- und kinderorientiert. Unsere Regisseurin Kris Zimmerman Salter sagte zu mir: ‚Vielleicht sollten wir deinen Namen ändern.‘

Danach hatte Jodi Benson zahlreiche Rollen in Kinder- und Familienfilmen und war in diesem Genre sehr erfolgreich.

Wer ist Jodie Benson? Jodi Benson ist eine berühmte Synchronsprecherin aus den USA, die ihre Stimme schon an viele große Charaktere verliehen hat. Sie begann ihre Karriere am Broadway; mit ihrer Rolle als Arielle, die Meerjungfrau in dem gleichnamigen Film von 1989 gelang ihr der Durchbruch.

Seit der Veröffentlichung von Metal Gear Solid 3 vor rund 20 Jahren wahrte das Spiel ein Geheimnis: Wer ist die Sprecherin von Eva? In den Credits wurde nur das Pseudonym Suzetta Miñet genannt. Das Mysterium wurde jetzt in einem Interview aufgeklärt: Es ist Jodi Benson, die auch die Stimme für Arielle, die Meerjungfrau ist.

