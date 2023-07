Beliebte Synchronsprecherin von „Persona“ wird nach KI-Vorfall gemobbt, bis sie ihren Twitter-Account löscht

Die Sprecherin hinter dem Persona-5-Charakter Futaba hat ihren Twitter-Account gelöscht. Der Grund dafür: Ein KI-Video, das ihre Stimme verwendet hat.

KI ist gerade dabei, viele Bereiche zu revolutionieren. Das erlaubt nicht nur das recht einfache Erstellen von Kunstwerken, sondern ist auch geeignet, um Leuten Worte in den Mund zu legen, die sie nie sagen würden. Immerhin haben schon Millionen gesehen, wie Donald Trump, Biden und Obama zusammen Minecraft spielen oder eine „Anime Waifu Tier List“ erstellen.

Doch nicht alle empfinden es als angemessen, wenn ihre Stimmen für solche Späße missbraucht werden. Die Synchronsprecherin Erica Lindbeck hat sich aus vielen sozialen Medien nun zurückgezogen – weil man ihre Stimme verwendet hat.

Woher kennt man Erica Lindbeck? Erica Lindbeck dürften die meisten aus Videospielen oder Anime kennen. Eine ihrer berühmtesten Rollen ist Futaba Sakura aus Persona 5. Andere kennen sie vielleicht aus der YouTube-Serie Helluva Boss, wo sie Loona spricht. Sie ist aber auch in den englischen Synchros der Anime Sword Art Online, Kakegurui Twin oder Your Lie in April zu hören.

Was ist passiert? Vor einigen Tagen hat der YouTuber „themusicalcreeper7584“ ein Video hochgeladen. Dabei handelt es sich um das Lied „Welcome to the Internet“ von Bo Burnhams (Link zu YouTube), allerdings gesungen mit der Stimme von Futaba, also Erica Lindbeck.

Lindbeck erklärte daraufhin, dass sie nicht mit solchen Videos einverstanden sei und bat den Ersteller, das Video wieder offline zu nehmen. Dieser kam der Aufforderung auch rasch nach.

Warum will Lindbeck solche Videos nicht? Laut Lindbecks (inzwischen gelöschten) Tweets sieht sie solche Videos, die ihre Stimme verwenden, als „übergriffig“ an.

Hinzu kommt, dass solche mit KI generierten Stimmen auch für Probleme sorgen können, da man damit Leuten einfach Worte in den Mund legen kann, die sie nie gesprochen haben. Man stelle sich nur vor, jemand erstellt ein Video, in dem Erica Lindbeck behauptet, dass sie „Persona gar nicht mag“ oder „Helluva Boss blöd findet“. Auch Aufnahmen, in denen sie einfach Schimpfwörter von sich gibt – wie eben in dem Lied „Welcome to the Internet“ sind unangenehm.

Der Twitter-Account ist inzwischen gelöscht.

In einem Tweet sagte sie:

Es geht nicht um *dieses* Video oder *diesen* Creator an sich. Ich hatte Content Creator, die haben ein KI-Video gemacht, in dem mein Charakter die Sendung herabwürdigt, in der er vorkommt. Mir werden da Worte in den Mund gelegt, die man sehr leicht für meine eigenen halten könnte. Als Künstlerin ist das so beängstigend. Ich glaube absolut, dass diese Leute diese Dinge aus Spaß erstellen und sich nicht ganz der negativen Konsequenzen bewusst sind, die solche Inhalte auf die Leute haben können, deren Stimmen sie verwenden.

So reagierte „das Internet“: Wie einige – leider zu recht – schon vermutet haben, reagierte ein Teil der Online-Community mit wenig Verständnis. Viele luden das Video anschließend wieder hoch und gaben ihm dann Titel wie „Mich kriegst du nicht dazu, das zu löschen“. Andere warfen Lindbeck vor, eine „Hasskampagne“ gegen den ursprünglichen Video-Ersteller gestartet zu haben, während wieder andere meinen, sie „solle sich nicht so anstellen“.

Viel Zuspruch gab es hingegen von anderen Synchronsprechern, besonders aus dem Persona-Kosmos. Erika Harlacher-Stone (Stimme von Ann Takamaki) sagte:

Erica Lindbeck ist fantastisch und süß und herzlich und ist in den letzten Jahren durch die Hölle gegangen. Wie könnt ihr KI-Typen sie aus Social Media mobben, nur weil sie euch gesagt hat, dass ihr nicht ohne ihre Zustimmung ihre Stimme stehlen dürft??? Ihr seid schrecklich und ich hoffe, ihr habt einen schlechten Tag.

Auch Robbie Daymond (Stimme von Goro Akechi) sagte zu dem Vorfall:

Wegen Erica Lindbeck. Was zur HÖLLE ist falsch mit euch Leuten? Haben soziale Medien und das Internet ihren Sinn für Anstand komplett vernichtet? Ihr Gehirn in Brei verwandelt? Die Empathie weggebombt, sie von der Realität losgelöst und ihren bösartigen Narzissmus auf 11 gedreht? Das macht mich verdammt wütend.

Erica Lindbeck hat ihren Twitter-Account als Folge aus den Vorfällen inzwischen gelöscht.

Das ist nur einer der Vorfälle, bei denen KI und dessen Verwendung für Probleme gesorgt hat – und es wird sicher nicht der letzte gewesen sein.