Genialer Messerwurf rettet verzweifelten Spieler in CoD Warzone vor Fahrzeug

Ein spektakulärer Messer-Kill in Call of Duty: Warzone zeigt, wie man selbst ohne eine Schusswaffe vor den mächtigen Fahrzeugen entkommen kann.

Das ist die Situation: Der reddit-User RezhWins ist in der Warzone unterwegs, als es ein Fahrzeug auf ihn abgesehen hat. Immer wieder versucht es den Spieler zu rammen und damit zu eliminieren. Dieser kann sich aber jedes Mal hinter einem Felsen verstecken und setzt dann zu einem richtig guten Messerwurf an, der den Fahrer aus dem Sitz haut.

Messer-Kill rettet Spieler vor Fahrzeug

Das ist der Clip: Das Video hat (Stand: 18. Juni um 11:00 Uhr) bereits 1.500 Upvotes:

Während das Fahrzeug mehrfach versucht den Spieler zu rammen und dabei immer wieder nur den Felsen trifft, versucht es der gejagte Spieler mit einem Messerwurf.

Er zielt etwas länger auf den Gegner im Vehikel und trifft ihn dann tatsächlich durch das Seitenfenster. Dieser fällt aus dem Fahrzeug und kann dann problemlos eliminiert werden.

Der reddit-User beschreibt den Clip mit: „Schaut zu, diesen Trick werde ich nur einmal hinbekommen!“

Wie reagieren Zuschauer darauf? Die zeigen sich begeistert von dem Messer-Wurf. So gibt es haufenweise Kommentare mit „Das war großartig!“ oder „Krank!“

Der User high_while_cooking regt sich hingegen über den Gegner im Fahrzeug auf: „Grandioser Messer-Kill. Aber jeder gute Spieler hätte das Auto neben dem Felsen stehen lassen und auf dich geschossen. Es ist eine der stärksten Taktiken im Spiel.“

Gibt es mehr solcher Kills? Nahkampf-Kills sind immer wieder im Trend. Zuletzt gewann ein Team die Warzone, indem sie keine Schusswaffen nutzten. Einzig die Kali-Stöcke waren ihre Waffen.

In Modern Warfare zeigte ein Spieler sein Können beim Werfen von Messern. Er warf mehrfach blind in die Luft und traf dabei immer wieder einen Gegner. Er schnitt das alles in einem Video zusammen und zeigte damit wie kinderleicht ein solcher Kill eigentlich sein kann.