Meridian 59 bekam vor 25 Jahren seinen letzten Patch, läuft dank eines Mitarbeiters immer noch

Meridian 59 katapultierte das Genre der MMORPGs im Jahr 1996 in das 3D-Zeitalter. Jetzt hat sich der Entwickler zu Wort gemeldet, der das Spiel ab 2000 solo am Laufen gehalten hat.

Was ist das für ein Entwickler? Hinter dem Reddit-Nutzer DAT_DROP steckt GuardianKana beziehungsweise Gilroy, der am 7. Januar 2000 (also vor etwas mehr als 25 Jahren) in einem Brief an die Community bekannt gab (via gilcon.net), dass der letzte Patch für Meridian 56 live gegangen ist.

Auf der Community-Plattform erklärte der Entwickler, dass man an dem Tag zudem die Moderation des MMORPGs in die Hand der Spieler gegeben und das Team hinter dem Spiel auf eine einzige Person heruntergekürzt hatte – ihn selbst.

Das Schicksal eines Pioniers

Es war eine andere Zeit: In dem Brief an die Community schrieb Gilroy damals:

Wir alle wissen, dass es Meridian 59 schon seit über 3 Jahren gibt und viele Leute sagen, dass es seine besten Zeiten längst hinter sich hat. Denkt an die Spiele, die ihr heute spielt … Wie viele davon gab es 1996? Nicht viele, würde ich wetten. Das liegt an der einzigartigen Gemeinschaft, die hier gewachsen ist, und ganz besonders an euch! Jeder von euch ist Teil eines größeren, großartigeren Ganzen, das noch vor zehn Jahren unvorstellbar war. Ihr seid alle Pioniere in einem Grenzland, und in Jahrzehnten werdet ihr euren Kindern davon erzählen können, wie ihr das allererste 3D-Online-Rollenspiel aller Zeiten, Meridian 59, gespielt habt, welche Freunde ihr hattet und welche Schlachten ihr geschlagen habt. Gilroy via gilcon.net

Als Meridian 59 im Jahr 1996 erschien, war es das erste MMORPG mit 3D-Grafik und damit ein Wegbereiter und wichtiger Pionier für das gesamte Genre. Ein paar hundert Spieler kamen seinerzeit in jeder Version der Spielwelt unter.

Der technische Fortschritt, den Entwickler mit Games in den 90ern und frühen 2000ern erzielen konnten, war derart umfassend, dass Spiele viel schneller veraltet wirkten, als es heute der Fall ist. Als Gilroy den Brief an die Community von Meridian 59 schrieb, gab es bereits Ultima Online, Phantasy Star Online und EverQuest.

Wie reagiert die Community auf den nostalgischen Post? Mit über 5.300 Upvotes und 146 Kommentaren feiern viele Spieler die Reise zurück in die Anfänge der 3D-MMORPGs.

Vakhir schreibt auf Reddit: „Absolute Legenden, die versuchen, die Lichter so lange wie möglich brennen zu lassen. Vielen Dank für die Hilfe bei allem.“

TommyEarsPizza erinnert sich auf Reddit: „Ich war einer der Betatester bei diesem Spiel. Sie druckten die Namen aller Tester hinten im Handbuch ab. Als Kind dachte ich, das sei das Unglaublichste, was es gibt. Ich dachte, ich wäre eine Berühmtheit, weil mein Name so abgedruckt war.“

Osleg war ein Fan (via Reddit): „Oh, die unzähligen dort verbrachten Stunden! Es war DAS Spiel zu einer Zeit.“

Damals war es also schlicht undenkbar, dass Spieler irgendwann zehn, 20 oder 30 Jahre lang dasselbe Game zocken könnten.

Umso erstaunlicher ist es, dass ihr den MMORPG-Oldie dank der Resurgence-Version sogar bis heute spielen könnt, und das kostenlos und beispielsweise auch auf einer Plattform wie Steam: Das erste MMORPG wurde vor fast 30 Jahren veröffentlicht und ist auch heute noch kostenlos spielbar