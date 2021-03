In der aktuellen Woche hat die Gaming-Community zwei neue Beta-Tests und der Xbox Game Pass bekam einen ordentlichen Boost. Diese und weitere Themen behandeln wir in der neuen Folge des MeinMMO-Podcasts.

Das sind unsere Themen: Die nächste Runde der wöchentlichen MeinMMO-News im Podcast ist da und wir bringen euch wieder auf den neuesten Stand darüber, was im Gaming und der Community so los war. Diese Woche gab es jede Menge Spielfutter für die Besitzer des Xbox Game Passes und zwei neue Betas gingen online. So startete zum Beispiel die Beta für das ARPG Magic: Legends und es gab einiges an Feedback von den Spielern.

Die komplette Übersicht über die Themen, die wir im Podcast behandeln, ist hier:

Magic Legends hat Open Beta gestartet, spielt sich aber anders als Diablo

Die Beta von „Burning Crusade Classic“ ist live in WoW

Mecker Mittwoch: Der verdammte 13-Euro-Joker in WoW hat langsam ausgedient

Xbox Game Pass: PC-Spieler kriegen ab morgen Zugriff auf über 60 neue Titel

Streamer wird reich, weil der Twitch-Chat ihn seit 230 Stunden als Geisel hält

Kinder reißen sich um den besten Minecraft-Job der Welt

Wie immer werden wir euch die News nicht einfach nur runterrattern, sondern sie auch kritisch betrachten und unsere eigenen Eindrücke aus der Experten-Sicht wiedergeben. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns darüber zu diskutieren. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und wir werden darauf eingehen.

Wer ist dabei?

Neben dem wöchentlichen Rückblick gibt es auch gelegentlich themenspezifische Podcasts, die größere Events oder Spiele behandeln. Erst kürzlich haben wir ausführlich über das neue Addon von ESO gesprochen.

