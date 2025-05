Deutscher Aufbau-Experte nutzte jeden Grund, um das neue Anno spielen zu dürfen, kommt daher auf mehr Stunden als alle anderen

Total War: Warhammer 3 geht gegen dumme KI-Gegner vor, will verhindern, dass ihr in sinnlose Kriege geratet

Einen offiziellen Release-Termin zu Anno 117: Pax Romana gibt es noch nicht. Maurice Weber meinte aber, dass es im Winter 2025 so weit sein soll. Der Twitch-Streamer freut sich jedenfalls sehr auf das Aufbau-Spiel.

Wer sich die erste Stunde vom ungeschnittenem Gameplay von Anno 117 anschauen möchte, wird auf dem Zweitkanal von Maurice fündig. Hier lud er seine Aufnahmen hoch und gibt mit seinem ersten YouTube-Video auf dem Kanal so einen umfassenden Einblick in das Spiel.

Was sind Maurices Eindrücke? Insgesamt scheint der Twitch-Streamer begeistert von Anno 117: Pax Romana zu sein. Er bezeichnet das Spiel, und auch die anderen der Reihe, als „Wohlfühl-Aufbau-Sandbox in einem geschichtlichen Szenario“ (via YouTube ).

Andererseits freute er sich gleichzeitig, denn so konnte er bei Ubisoft anfragen, ob sie ihm die Möglichkeit geben könnte, die Demo nochmals zu spielen. Und siehe da: Ubisoft gab dem ganzen statt und der Twitch-Streamer stürzte sich erneut in den Aufbau von Rom.

Den ersten Durchlauf konnte er bei einem Event in Rom machen, seinen zweiten startete er zu Hause. Für seinen neuen Uncut-YouTube-Kanal benötigte Maurice Gameplay, das er von der Demo aufnahm. Die Aufnahme war jedoch kaputt und laut Maurice „eine komplette Katastrophe aus beruflicher Sicht“ (via YouTube ).

