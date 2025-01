Mit TikTok wurde auch Marvel Snap gesperrt und selbst die Entwickler hatten es nicht auf dem Schirm

Die chinesische App TikTok wurde kürzlich in den USA gebannt und ist seit dem 18. Januar 2025 nicht mehr aufrufbar. Doch als Nebeneffekt wurde zeitgleich das beliebte Kartenspiel Marvel Snap deaktiviert. Das überrascht sogar die Entwickler selbst.

Warum wurde TikTok gesperrt? TikTok gehört der chinesischen Mutterfirma ByteDance, die laut der US-Regierung im Verdacht steht, Daten von US-Bürgern an die chinesische Regierung weiterzugeben. Da die Daten und Algorithmen von TikTok nicht öffentlich einsehbar sind und die App durch ihre Beliebtheit und Undurchsichtigkeit leicht Einfluss auf seine Nutzer nehmen könne, wurde die Social-Media-Plattform als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft.

Deshalb wurde im April 2024 ein Gesetz verabschiedet, wodurch ByteDance TikTok an eine nicht in China ansässige Firma hätte verkaufen müssen. Das ist nicht passiert, weshalb die App in den USA nun gesperrt wurde. Ob TikTok in Zukunft dort wieder erreichbar sein wird, ist derzeit ungewiss.

„Dieser Ausfall kam für uns überraschend und war nicht geplant“

Warum wurde Marvel Snap auch gebannt? Das Gesetz in den USA betraf nicht nur TikTok, sondern auch alle anderen Anwendungen, die zu ByteDance gehören. So leider auch das kleine Studio Second Dinner, das hinter Marvel Snap steht.

Damit haben sie anscheinend nicht einmal selbst gerechnet, denn das Studio postet auf x.com:

Leider ist MARVEL SNAP in den US-App-Stores vorübergehend nicht verfügbar und kann in den USA nicht gespielt werden. Dieser Ausfall kommt für uns überraschend und war nicht geplant. MARVEL SNAP wird nicht verschwinden. Wir arbeiten aktiv daran, das Spiel so schnell wie möglich wieder verfügbar zu machen und werden euch auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr darüber wissen.

Spieler, die derzeit versuchen, den Titel zu starten, erhalten eine Mitteilung, dass Marvel Snap derzeit nicht verfügbar ist oder können sich nicht einloggen. Auch aus den Stores ist das Spiel verschwunden und lässt sich nicht mehr herunterladen.

Was bedeutet das für die Fans? Unter dem Post finden sich viele, die sich berechtigterweise fragen, was mit bereits investierten Echtgeld passiert, da sie die Ingame-Käufe nun nicht mehr nutzen könnten. Insbesondere Nutzer des Gold-Passes sind verärgert, da dieser zeitlich begrenzt ist.

Viele glauben dem Studio zudem nicht komplett, dass es für sie eine Überraschung war, dass Marvel Snap abgeschaltet wurde. Auch in anderen Threads auf x.com wird diese Kritik angebracht. Bisher gibt es zu den Vorwürfen keine Rückmeldung und auch eine Meldung bezüglich möglicher Refunds bleibt bis dato aus.

Ob TikTok oder andere ByteDance-Anwendungen in den USA wieder verfügbar sein werden, steht zurzeit noch in den Sternen. Anwärter für einen Kauf von TikTok, der die Sperre aufheben würde, gäbe es sicherlich einige. So hatte zum Beispiel auch der ehemalige Chef von Activision Blizzard sein Interesse bekundet: Der ehemalige CEO von Activision Blizzard will TikTok kaufen, weil es in den USA verboten werden soll