EA wünschte sich so sehr ein erfolgreiches Anthem, dass es egal war, dass ein legendäres Rollenspiel scheiterte

Anthem sollte für EA ein großer Erfolg werden. Das war laut einem ehemaligen Mitarbeiter sogar wichtiger als das Scheitern eines beliebten Rollenspiels.

Was ist Anthem? Anthem ist ein Loot-Shooter von BioWare, der am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One erschien. Mit Anthem wagte sich BioWare an das Erfolgskonzept von Destiny: mutige Helden wehren sich in einem SciFi-Setting gegen Gefahren, die die Menschheit bedrohen. Um gegen diese Gefahren eine Chance zu haben, schlüpfen die Spieler in gepanzerte Kampfanzüge.

Anthem wollte ursprünglich 10 Jahre Content liefern, doch schon kurz nach dem Release war klar, dass das Spiel die Erwartungen vieler Fans nicht erfüllt. BioWare kündigte daraufhin an, Anthem mit einer großflächigen Überarbeitung zu retten, doch schon 2 Jahre nach Release war der Tod des Shooters besiegelt.

BioWare-Entwickler verrät, wie sehr EA ein erfolgreiches Anthem wollte

In einem Video auf YouTube spricht Mark Darrah, ein ehemaliger Entwickler von BioWare, über das Jahr 2017 und wie er es bei BioWare erlebte. Dabei erzählt er von der Entwicklung von Mass Effect: Andromeda, der Arbeit an Anthem und das Schicksal des „Dragon Age“-Teams.

Wer ist Mark Darrah? Mark Darrah war 23 Jahre als Entwickler bei BioWare und dort unter anderem als Executive Producer tätig. Er war in leitender Position an Dragon Age 2 und Dragon Age: Inquisition beteiligt (via Mark Darrah war 23 Jahre als Entwickler bei BioWare und dort unter anderem als Executive Producer tätig. Er war in leitender Position an Dragon Age 2 und Dragon Age: Inquisition beteiligt (via MobyGames ).

Was erzählt der Entwickler über Anthem? Darrah war 2017 eigentlich Teil eines Teams, das für Dragon Age zuständig war. Doch in der finalen Entwicklungsphase von Mass Effect: Andromeda sollte dieses Team bei der Arbeit an dem Rollenspiel helfen.

Mass Effect ist eine legendäre Rollenspiel-Reihe, in der die Spieler als Commander Sheppard für die Rettung der Menschheit kämpfen und dabei von verschiedenen Begleiter mit individuellen Eigenschaften und Geschichten unterstützt werden. In Mass Effect: Andromeda nehmen die Spieler jedoch nicht mehr die Rolle Sheppards ein und erleben eine andere Geschichte, die unabhängig von den Entscheidungen ist, die in der ursprünglichen Trilogie getroffen wurden. Das Spiel kam bei Fans der Reihe nicht gut an, weil sowohl die Story als auch der Protagonist und der technische Zustand des Spiels enttäuschten.

Darrah erzählt, dass das Scheitern von Mass Effect: Andromeda jedoch bei EA kaum störte. Man wollte stattdessen direkt mit dem nächsten Projekt weitermachen:

Ein Projekt, das sie nicht besonders interessiert hat, war Mass Effect: Andromeda, weil sie von seinem Erfolg wenig zu gewinnen und von seinem Misserfolg wenig zu verlieren hatten. Ich denke, ein Grund, warum BioWare so schnell von Andromeda abrückte, ist, dass die Gruppe, der wir berichteten, nur sehr wenig am Erfolg oder Misserfolg des Projekts beteiligt war und sie einen viel größeren Anreiz für BioWare sahen, sich dem nächsten Projekt zuzuwenden, das sie beeinflussen konnten.

Aus Darrahs nachfolgender Erzählung geht hervor, dass besagtes nächstes Projekt Anthem sein sollte. Der Entwickler hoffte, dass sein Team nach der Fertigstellung Andromedas weiter an Dragon Age arbeiten könne, doch dem sei nicht so gewesen. Ein großer Prozentsatz des „Dragon Age“-Teams sei zu Anthem versetzt worden und sollten aus dem SciFi-Shootern ein Life-Service-Game machen.

Doch EAs Bemühungen, aus Anthem ein erfolgreiches Spiel zu machen, waren erfolglos und das Unternehmen gab den Shooter nach nur 2 Jahren auf. Und diese Entscheidung kann aus heutiger Sicht negativ bewertet werden: Die Entscheidung von EA, das MMO Anthem sterben zu lassen, sieht heute noch schlechter aus als 2021