Milliardär Mark Cuban investiert in VR-Laufband: Sieht so die Zukunft des Gamings aus?

Was kostet das Gerät und wann erscheint es? Die Einstiegshürde beim „Omni One“ ist recht hoch angsetzt. Denn wer das Gerät haben möchte, muss immerhin 1.995 US-Dollar finanzieren. Alternativ kann man 55 US-Dollar monatlich zahlen. Damit liegt der Preis in Höhe eines leistungsfähigen Gaming-PCs mit GeForce RTX 3070. Für einen Gaming-PC mit RTX 3080 zahlt ihr aktuell (Stand 27. Mai 2021) mehr als 2000 Euro.

Omni One ist nicht nur ein Next-Level-Gaming-Gerät; es hält Sie auch in Form, indem es beim Spielen Kalorien verbrennt. Stellen Sie sich das Omni One als ein Peloton-Fahrrad für Gamer vor – und für Eltern, die ihre Kinder von der Couch holen wollen.

Mit dem VR-Laufband will man sich vor allem an Gamer zu Hause richten. Der CEO von Virtuix, Jan Goetgeluk, erklärte in einem Interview:

Die Investition in die Firma Virtuix und das vorgestellte VR-Laufband spricht dafür, dass Cuban hier durchaus Potential für die Zukunft im Gaming sieht. Denn Cuban investiert gern in innovative und vielversprechende Ideen:

Wer ist das? Mark Cuban Star-Investor, Besitzer des NBA Teams Dallas Mavericks und einer der wichtigsten “Shark” Investoren in der Reality-TV-Show “Shark Tank”. Das Online-Magazin Forbes schätzt, dass Cuban derzeit über ein Vermögen von über 4,4 Milliarden US-Dollar verfügt (via Forbes.com ).

Alle Bewegungen wie in die Knie gehen oder rückwärts laufen, sollen ins Spiel übernommen werden. Auf diese Weise sollt ihr das Gefühl bekommen, tatsächlich mittendrin zu sein, da es keine Bewegungsbeschränkungen wie bei normalen VR gibt, wo ihr irgendwann an die Zimmerwände stoßen würdet.

Der Hersteller Virtuix hat ein besonderes Gadget für Gamer vorgestellt. Beim „Omni One“ handelt es sich um ein VR-Laufband. Das Versprechen dahinter ist, dass ihr euch in eurem Lieblingsspiel in alle Richtungen auf dem Laufband bewegen könnt. Das soll die Spielerfahrung besonders realistisch (immersiv) machen. Im MMO-Bereich gibt es mit Spielen wie Zenith bereits erste Vertreter, die eine umfangreiche VR-Erfahrung beim Gaming bieten wollen.

Die Firma Virtuix hat mit dem Omni One ein VR-Laufband vorgestellt. Damit will man Gamer von der Couch bekommen und dazu bringen, sich zu bewegen. Die Idee dahinter scheint sogar große Investoren wie den Milliardär Mark Cuban zu überzeugen.

