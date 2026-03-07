Marathon: Schließfachschlüssel bekommen und Schließfächer öffnen – Hier findet ihr sie

In Marathon könnt ihr Schließfächer öffnen, um euch mit Loot die Tasche zu füllen. Hier erfahrt ihr, wie ihr Schließfachschlüssel bekommt und wo ihr die Schließfächer überhaupt findet.

Was sind Schließfächer? Ihr könnt in Marathon in bestimmten Gebäuden eine Vielzahl verschlossener Kisten entdecken, die als Schließfach bezeichnet werden.

Diese Kisten beinhalten lohnenswerten Loot, der sogar von höherer Seltenheit wie „Luxus“ (blau) oder „Hochwertig“ (lila) sein kann. Um diese Kisten zu öffnen benötigt ihr einen Schließfachschlüssel.

So bekommt ihr Schließfachschlüssel in Marathon

Wo findet ihr Schließfachschlüssel? Ihr könnt Schließfachschlüssel in Marathon auf verschiedene Weise bekommen. Ihr findet sie etwa in den Loot-Containern, die überall auf der Map verteilt sind.

Außerdem können Schließfachschlüssel in Vorratskisten vorkommen, die fliegende UESC-Drohnen transportieren. Schießt diese Drohnen einfach ab und durchsucht dann die fallengelassene Kiste. Mit etwas Glück, findet ihr einen Schließfachschlüssel.

Unklar ist aktuell, ob ihr Schließfachschlüssel auch in Vorratslieferungen findet. Vorratslieferungen könnt ihr auf der Map an entsprechenden Standorten mittels eines Terminals rufen. Diese Vorratslieferungen droppen euch vier Kisten, in denen unter anderem Schlüssel für verschlossene Räume sein können – es schadet also nicht, nachzuschauen, ob ihr dort vielleicht auch einen Schließfachschlüssel bekommt.

Hier könnt ihr Schließfachschlüssel kaufen: Wenn ihr keine Lust habt, euer Loot-Glück herauszufordern, könnt ihr Schließfachschlüssel auch einfach in der Waffenkammer bei der Fraktion „CyberAcme“ kaufen. Hierzu müsst Fraktionslevel 4 bei CyberAcme erreichen und dann ein Upgrade bei der Fraktion freischalten.

Schließfachschlüssel in Marathon verwenden – Hier findet ihr Schließfächer

Wo findet ihr Schließfächer? Schließfächer gibt es in Marathon nur an wenigen ausgewählten Orten: Es gibt jeweils einen Standort auf der Map „Grenzbereich“ (Perimeter) und einen auf der Map „Düstermoor“ (Dire Mash).

Auf Grenzbereich findet ihr die Schließfächer in einem Gebäude beim Nord-Relay

Auf Düstermoor findet ihr die Schließfächer in einem Gebäude beim Point-of-Interest „Quarantäne“

Das jeweilige Gebäude erkennt ihr durch roten Signalrauch, der von Leuchtfackeln an den Ecken des Gebäudes in den Himmel steigt.

Marathon: Schließfach-Location auf Grenzbereich und Düstermoor (Map-Quelle: mapgenie.io)

Nach aktuellem Wissensstand gibt es keinen Raum mit Schließfächern auf der dritten Map „Außenposten“ (Outpost). Wenn ihr also einen Schließfachschlüssel im Inventar habt, solltet ihr euch bei der Map-Auswahl auf die Maps Grenzbereich und Düstermoor beschränken.

Eine Klasse garantiert euch den besten Loot

So bekommt ihr den besten Loot aus einem Schließfach: In jedem Schließfach ist unterschiedlicher Loot. Wenn ihr das Schließfach mit dem besten Loot öffnen oder sichergehen wollt, dass ihr euren Schließfachschlüssel nicht an einem Schließfach mit schlechtem Loot verschwendet, dann solltet ihr den Thief spielen.

In Marathon haben alle Runner-Hüllen verschiedene Fähigkeiten und Attribute. Der Thief verfügt über ein Attribut namens „Röntgenvisier“, das euch erlaubt, Kisten und Gegner in der Farbe ihres wertvollsten Gegenstandes zu sehen. Aktiviert ihr das Röntgenvisier in dem Raum mit den Schließfächern, seht ihr anhand der Farbe, welches Schließfach den besten Loot bietet, da die Kisten dann beispielsweise blau oder sogar lila hervorgehoben werden.

Falls ihr für euren Start in Marathon noch weitere nützliche Tipps zu dem Extraction-Shooter sucht, schaut gerne auf MeinMMO vorbei. Unser Shooter-Experte Dariusz Müller hat euch dort einige nützliche Hinweise für dein Einstieg zusammengefasst: 15 Tipps zu Marathon, die euch den Einstieg erleichtern