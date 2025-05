Der neue Shooter der Destiny-Macher hat kaum eine Chance auf Erfolg – Jetzt hat angeblich auch Sony das Vertrauen in Marathon verloren

Mit Marathon wollte Bungie ein Franchise wiederbeleben, doch der Shooter hat schon vor Release eine Reihe von Problemen. Nun gibt es Gerüchte über gecancelte Marketing-Pläne seitens Sony.

Was ist die Situation bei Marathon? Der kommende Extraction-Shooter von Bungie hat gerade einen extrem schwierigen Stand: Nach Kritik an der Alpha und gestohlenen Artworks im Spiel ist die Stimmung im Keller. Der Destiny-Experte Paul Tassi hat bereits in 1.600 Wörtern analysiert, warum Marathon eigentlich keine Chance mehr hat.

Nun gibt es einen neuen Bericht, laut dem eine Verschiebung des Shooters immer wahrscheinlicher erscheint.

Insider-Bericht sagt: Kein Marketing geplant, Verschiebung wahrscheinlich

Das wurde jetzt bekannt: Laut einem Insider-Bericht soll Sony sämtliche Marketing-Pläne für Marathon abgesagt haben. Die Aussage stammt aus dem Podcast Sacred Symbols+ (via Patreon, Paywall) des ehemaligen IGN-Redakteurs Colin Moriarty und wurde zuerst von The Game Spot aufgegriffen.

„Mir wurde von jemandem, der mit den Marketingplänen in einem wichtigen Markt in Übersee vertraut ist, gesagt, dass es jetzt keine Pläne mehr gibt, bezahltes Marketing für Marathon zu betreiben“, so Moriarty. Er wisse jedoch nicht, ob diese Pläne von den jüngsten Ereignissen beeinflusst seien.

Ein solches Vorgehen bei einem Spiel dieses Kalibers sei jedoch äußert ungewöhnlich. Der Verzicht auf Marketing könnte also auf eine deutliche Verschiebung von Marathon hindeuten – sollte Sony den Release überhaupt noch durchziehen.

Wie sind die Informationen einzuordnen? Über seine Jahre in der Gaming-Industrie hat sich Moriarty ein Netzwerk an Quellen aufgebaut. Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder vermeintliche Insider-Bericht auch der Wahrheit entspricht. Aus dem Podcast stammte etwa auch der bis heute nicht bestätigte Bericht, Sony habe 400 Millionen Dollar mit Concord verbrannt.

Dementsprechend sind auch die Informationen zu Marathon zunächst einmal mit Vorsicht zu genießen. Eine offizielle Aussage seitens Sony gibt es noch nicht.

Doch selbst ohne die Insider-Info über das ausgesetzte Marketing erscheint eine Verschiebung des Shooters äußerst wahrscheinlich. Den ursprünglichen Plan angesichts der negativen Stimmung zu verfolgen, und das Spiel einfach im September 2025 auf den Markt zu werfen, wird wohl kaum im benötigten Erfolg enden.

Mit der schwierigen Situation von Marathon stellt sich die Frage, wie es für die Destiny-Macher weitergeht, wenn der Shooter kein Erfolg wird. MeinMMO-Experte Dariusz hat einen Blick in die Zukunft von Bungie gewagt: Das neuste Spiel von Bungie hat keine Chance auf Erfolg, jetzt stellt sich die Frage: Wie viel Geduld hat Sony noch mit dem Entwickler von Destiny?