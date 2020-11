Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Für die MAG bekommt das virtuelle Messe-MMO aber einen eigenen Look. Wie das aussieht, könnt ihr in dem Sneak-Peak-Trailer sehen:

So sieht das MAG-MMO aus: Spieler, die die gamescom 2020 mitverfolgt haben, werden die Online-Messe bereits kennen. Damals haben MeinMMO, GameStar und GamePro eigene Stände in der Indie Booth Arena Online gehabt.

In dem „MAG-MMO“ von Super Crowd Entertainment könnt ihr mit eurem Charakter verschiedene Bereiche der Messe besuchen, die aus 14 verschiedenen Themenwelten bestehen wie Gaming, Japan, Tabletop, Cosplay, etc.

Was wird’s da zu sehen geben? Um den Besuchern weiterhin ein Messe-Erlebnis bieten zu können, verlegte die MAG ihr „Messegelände“ in eine virtuelle Online-Welt.

Wann findet die MAG statt? Das Streaming-Programm der MAG 2020 geht am Freitag, den 27. November um 14:00 Uhr online. Das Ende ist am Sonntag um 21:15.

Was ist die MAG? Die MAG ist eine Community-Convention, die zum ersten Mal in 2018 statt fand. Das Format der Messe dreht sich um Videospiele, Table-Top-Games, Anime & Manga, Cosplay, Merchandise und Streaming.

An diesem Wochenende findet die Online-Messe MAG 2020 statt. Wir zeigen, was euch dort erwartet und welche Inhalte ihr sehen werdet.

