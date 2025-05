Seien wir ehrlich: Rasenmähen ist selten das Highlight an einem sonnigen Wochenende. Und wenn ihr sowieso schon wenig Zeit habt oder einfach keinen Bock auf die immer gleiche Runde mit dem Benziner oder Elektro-Mäher verspürt – dann wird es Zeit für smarte Unterstützung.

Der Ecovacs GOAT G1-800 nimmt euch die Arbeit nicht nur ab, sondern erledigt sie sogar richtig clever. Und das Beste: Aktuell bekommt ihr den GOAT G1-800 bei MediaMarkt zum bisher niedrigsten Preis! Wenn das kein guter Zeitpunkt ist, um euch vom Handmäher zu verabschieden, dann wissen wir auch nicht weiter.

Drahtlos, unabhängig und jetzt günstig wie noch nie: Dieser Mähroboter ist in puncto Preis-Leistung kaum zu überbieten!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Für mich das größte Highlight: Der GOAT G1-800 kommt ganz ohne Begrenzungsdraht aus. Ihr müsst also nicht mehr stundenlang Draht verlegen, testen, umstecken, verzweifeln… Stattdessen navigiert der Mähroboter per Kamera, GPS und smarter Software. Die Einrichtung läuft ganz bequem über die App – einfach Grundstück abfahren (per Smartphone oder automatischer Erkundung), Zonen festlegen und fertig.

Das bedeutet für euch: Weniger Aufwand beim Start, mehr Flexibilität im Alltag. Und wenn ihr euren Garten irgendwann umbaut oder verändert, passt ihr einfach die virtuelle Karte an – ganz ohne Kabel ausgraben.

So wird die Pflege eures Gartens zum Selbstläufer – aber sicher!

Einfach zurücklehnen und genießen: Der Ecovacs GOAT G1-800 mäht euren Rasen flüsterleise!

Der GOAT G1-800 mäht nicht einfach drauflos, sondern denkt mit. Dank seiner Kamera und Sensorik erkennt er Hindernisse wie Spielzeug, Gartenmöbel oder Tiere zuverlässig und umfährt sie elegant. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass der Roboter gegen das Planschbecken knallt oder euer Hochbeet schreddert. Und falls ihr doch mal live reinschauen wollt, wie er sich schlägt: Über die App habt ihr per Live-Kamera-Stream jederzeit einen Blick auf euren Garten.

Wenn ihr kleine Kinder habt oder Haustiere, ist Sicherheit ohne Zweifel ein riesiges Thema. Und genau hier punktet der GOAT G1-800 besonders: Er stoppt automatisch, wenn er hochgehoben wird oder sich jemand nähert, und erkennt bewegte Objekte zuverlässig. Kein Vergleich zu älteren Modellen, bei denen man eher gehofft als gewusst hat, dass alles gutgeht. Zudem könnt ihr No-Go-Zonen festlegen, etwa rund ums Blumenbeet oder die Sandkiste – alles mit wenigen Klicks in der App.

Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die besten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die lukrativsten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort genau an der richtigen Adresse!