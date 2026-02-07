Das noch lebende MMORPG von Amazon hat eine neue Klasse mit der perfekten Macht-Fantasie, kann sich in einen Drachen verwandeln

Die Entwickler von Lost Ark haben mit einem neuen Update eine Klasse ins MMORPG hinzugefügt, die wohl jeder Gamer gerne in seinem Lieblings-MMORPG hätte.

Was ist das für eine Klasse? Das letzte Update von Lost Ark hat als neue Klasse den „Guardian Knight“ ins Spiel hinzugefügt. Was zunächst nach einem absolut generischen Namen für eine Tank-Klasse in einem MMORPG klingt, versteckt sich in Wahrheit aber ein Drachen-Ritter mit einzigartigen Fähigkeiten.

Hier könnt ihr die neue Klasse in Aktion sehen:

Drache erwache

Was kann der Drachen-Ritter? Obwohl die Entwickler mit dem Namen der neuen Klasse die Spieler etwas in die Irre führen könnten, handelt es sich bei der neuen Klasse um einen Krieger, der, ausgerüstet mit einer Hellebarde, Energie während des Kampfes ansammelt.

Hat der Krieger genügend Energie gesammelt, darf er ganz nach dem Motto „Drache erwache“ den Schalter umlegen und sich sofort in die Drachen-Form verwandeln. Diese gibt ihm dann neue, mächtige Angriffe, die das Spielfeld einheizen.

So greift die neue Klasse mit Flügeln, Schuppen und Klauen die Feinde an, bevor dann ein alles vernichtender Drachenatem nochmal Schaden obendrauf legt. Die Klasse gehört dabei nicht zu den typischen Klassen im Spiel. Sie ist eine eigene Urklasse, die unabhängig von anderen Typen funktioniert.

Wie steht es um Lost Ark? Auch wenn die Veröffentlichung der neuen Klasse die Spielerzahlen laut SteamDB auf Steam mehr als verdoppelte, sieht es derzeit düster bei Lost Ark aus. So waren die Spielerzahlen zur Spitzenzeit im Januar so niedrig wie noch nie zuvor, und auch das Ausscheiden von Amazon Games aus der MMORPG-Sparte gestaltet die Zukunft von Lost Ark unsicherer.

Zwar wird Lost Ark im Gegensatz zu New World nicht abgestellt, doch erste Einschnitte wie die gestrichene deutsche Sprache zeigen deutlich, dass beim MMORPG gerade gespart wird.

Auch wenn die neue Klasse in Lost Ark wirklich gut aussieht, leidet das MMORPG gerade vor sich hin. Dabei ist das MMORPG gar nicht schlecht, doch den Spielern scheint der Reiz zu fehlen, wieder in den einstigen Hit aus Korea einzusteigen. Die Entwickler arbeiten derweil schon am nächsten Hit: Die Entwickler hinter Lost Ark präsentieren ihr neues MMORPG im Trailer, doch wir gehen erstmal leer aus