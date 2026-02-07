Das noch lebende MMORPG von Amazon hat eine neue Klasse mit der perfekten Macht-Fantasie, kann sich in einen Drachen verwandeln

MMORPGNews
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Das noch lebende MMORPG von Amazon hat eine neue Klasse mit der perfekten Macht-Fantasie, kann sich in einen Drachen verwandeln

Die Entwickler von Lost Ark haben mit einem neuen Update eine Klasse ins MMORPG hinzugefügt, die wohl jeder Gamer gerne in seinem Lieblings-MMORPG hätte.

Was ist das für eine Klasse? Das letzte Update von Lost Ark hat als neue Klasse den „Guardian Knight“ ins Spiel hinzugefügt. Was zunächst nach einem absolut generischen Namen für eine Tank-Klasse in einem MMORPG klingt, versteckt sich in Wahrheit aber ein Drachen-Ritter mit einzigartigen Fähigkeiten.

Hier könnt ihr die neue Klasse in Aktion sehen:

Lost Ark: Trailer zur Valkyrie zeigt die neue Klasse in Aktion
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Das noch lebende MMORPG von Amazon hat eine neue Klasse mit der perfekten Macht-Fantasie, kann sich in einen Drachen verwandeln Die Entwickler hinter Lost Ark präsentieren ihr neues MMORPG im Trailer, doch wir gehen erstmal leer aus Das neue MMORPG von den Machern von Lost Ark sieht aus wie … Lost Ark 2, verspricht vollen Themenpark 24 Kickstarter-MMOs, die Geld von euch wollten – Ein Kassensturz nach 13 Jahren mit frustrierender Bilanz Die Macher von Lost Ark zeigen erstmals ihr neues MMORPG, Spieler befürchten Schlimmes Endlich lohnt sich das Einloggen wieder: Neues Update von Lost Ark begeistert Community mit knackigem Raid für 16 Spieler Wer andere für Gold durch die Dungeons von MMORPG Lost Ark schleppt, riskiert jetzt einen Bann In welchem MMORPG scheppert es so richtig? Power-Ranking für die Online-Rollenspiele mit den besten Kämpfen Die 5 besten MMORPGs für PvE-Fans The Witcher kommt zu Lost Ark – Neuer Trailer zeigt, warum das richtig gut passt Lost Ark: Trailer lockt mit neuem Kontinent und weiterer Klasse – Doch Spieler im Westen müssen sich noch gedulden Lost Ark zeigt im Trailer zum September-Update die Maschinisten-Klasse und gruselige Clowns

Drache erwache

Was kann der Drachen-Ritter? Obwohl die Entwickler mit dem Namen der neuen Klasse die Spieler etwas in die Irre führen könnten, handelt es sich bei der neuen Klasse um einen Krieger, der, ausgerüstet mit einer Hellebarde, Energie während des Kampfes ansammelt.

Hat der Krieger genügend Energie gesammelt, darf er ganz nach dem Motto „Drache erwache“ den Schalter umlegen und sich sofort in die Drachen-Form verwandeln. Diese gibt ihm dann neue, mächtige Angriffe, die das Spielfeld einheizen.

So greift die neue Klasse mit Flügeln, Schuppen und Klauen die Feinde an, bevor dann ein alles vernichtender Drachenatem nochmal Schaden obendrauf legt. Die Klasse gehört dabei nicht zu den typischen Klassen im Spiel. Sie ist eine eigene Urklasse, die unabhängig von anderen Typen funktioniert.

Wie steht es um Lost Ark? Auch wenn die Veröffentlichung der neuen Klasse die Spielerzahlen laut SteamDB auf Steam mehr als verdoppelte, sieht es derzeit düster bei Lost Ark aus. So waren die Spielerzahlen zur Spitzenzeit im Januar so niedrig wie noch nie zuvor, und auch das Ausscheiden von Amazon Games aus der MMORPG-Sparte gestaltet die Zukunft von Lost Ark unsicherer.

Zwar wird Lost Ark im Gegensatz zu New World nicht abgestellt, doch erste Einschnitte wie die gestrichene deutsche Sprache zeigen deutlich, dass beim MMORPG gerade gespart wird.

Mehr zum Thema
Neues MMORPG aus China will auch im Westen erscheinen, gibt jetzt neues Lebenszeichen ab
von Cedric Holmeier
17 Jahre altes MMORPG will wie Harry Potter sein, wird auf PS5, Xbox und Switch ein Hit
von Cedric Holmeier
MMORPG aus Deutschland ist bekannt für PvP-Kämpfe mit harten Konsequenzen, soll noch actionreicher werden
von Cedric Holmeier

Auch wenn die neue Klasse in Lost Ark wirklich gut aussieht, leidet das MMORPG gerade vor sich hin. Dabei ist das MMORPG gar nicht schlecht, doch den Spielern scheint der Reiz zu fehlen, wieder in den einstigen Hit aus Korea einzusteigen. Die Entwickler arbeiten derweil schon am nächsten Hit: Die Entwickler hinter Lost Ark präsentieren ihr neues MMORPG im Trailer, doch wir gehen erstmal leer aus

Quelle(n): mmorpg.org.pl
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Neues MMORPG aus China will auch im Westen erscheinen, gibt jetzt neues Lebenszeichen ab

Danganronpa Principal Kuma titel title 1280x720

„Du musst die Firma betrügen“ – Spiele-Entwickler erklärt, wie man die irrsten Spiele erschafft

Dreadmyst kehrt zu Steam zurück Titelbild

MMORPG wird zum Überraschungserfolg, fliegt dann von Steam, kehrt jetzt mit guten Nachricht zurück

Erenshor Reaver Klasse Titelbild

MMORPG, in dem ihr garantiert der beste Spieler seid, erhält ein großes Update, bringt neue Klasse

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx