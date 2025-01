Profi-Spielerin erstellt Tier-Liste, wie attraktiv Männer sind, nach deren Lieblings-Champ in LoL

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Ohnehin scheint ein starker Fokus auf „netten“ Supportern zu liegen, die gruppen-dienlich spielen: So finden sich auch Helden wie Braum, Soraka oder gar Yuumi in der Kategorie „Heiß“, aber auch agile Helden wie Ezrael, Lux oder der blinde Mönch Lee Sin.

Wer gewinnt die Liste ? Am attraktivsten und direkt in der „Heiraten!“-Kategorie sind Spieler, die Bard oder Malphite spielen.

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

Neues Team in LoL spielt so gut, dass der Coach übermütig wird und vorm Match gegen den Meister G2 stichelt

Das ist Caltys: Die 22-jährige Schwedin spielt seit 2022 als ADC für das Team G2 Hel. G2 hat das Team in einer Mix-Liga antreten lassen, aber dort ist das Team, das aus 5 Frauen besteht, schon mehrfach abgestiegen. Lief also nicht so toll.

Die Schwedin Maya „Caltys“ Henckel (22) spielt professionell League of Legends für das Team G2 Hel und ist zudem Content-Creator. Jetzt hat sie eine Tier-List für LoL erstellt. Es geht aber nicht um die Spielstärke der Champs, sondern darum, wie attraktiv oder „date-bar“ Männer sind, je nach ihrem Main, ihrem Haupt-Champ, in Lol:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to