LoL: Die härtesten Profis Europas fürchten nichts mehr als ein kleines Mädchen und ihren verdammten Bären

In League of Legends erlebt die Heldin Annie eine Renaissance. „Das Kind der Finsternis“ ist seit 2009 im Spiel und galt lange eigentlich als eine typische Anfänger-Heldin. Aber das Update 13.3. hat sie jetzt zum gefürchteten Pick in der europäischen Profi-Liga LEC gemacht. Dabei ist sie besonders stark als Supporterin, dabei war sie nie für die Rolle vorgesehen.

Warum gilt Annie als gefürchtet?

Annie ist die einzige Heldin in der LEC, die eine 100 % „Pick and Bann“-Rate während des Spring Splits 2023 aufweist: In jedem einzelnen Spiel der europäischen Profis wurde Annie entweder gebannt, also komplett vom Spiel ausgeschlossen, oder gespielt. Die „nächste Heldin“ Xayah, kommt nur auf 87 % (via oracleselixir).

Annie wird in 2 Rollen eingesetzt: als Mid-Lanerin und als Supporterin. Allerdings wurde sie in 84,8 % aller Spiele von vorneherein gebannt.

Wenn sie doch mal spielen durfte, gewann sie 2 von 3 Spielen als Midlanerin und 3 von 4 Spielen als Suppporterin.

Faker hat in all den Jahren, seit Patch 4.20, nur 3-mal Annie in der LCK gespielt – natürlich 3-mal gewonnen:

Patch macht Annie und Tippers nicht nur tödlich, sondern auch zäh

Was macht Annie so stark? Wie dotesports weiß, wurde Annie im Patch 13.3. am 8. Februar ordentlich gebufft. Vor allem ihre Fähigkeit Molten Shield wurde erheblich gestärkt:

Vorher hatte der Schild Werte von 40/80/130/175/220 (+35 % Fähigkeitsstärke)

Nach dem Patch steht der Schild bei 60/100/140/180/220 (+55 % Fähigkeitsstärke)

Auch ihr gefürchteter Bär, Tibbers, skaliert jetzt mit der Fähigkeitsstärke von Annie, erhält mehr Lebenspunkte und Resistenzen.

Was ist das Resultat? Die neue „Annie“ ist viel härter und zäher als ihre früheren Ausgaben. Ihr Schild macht sie jetzt zu einer starken Supporterin, bei frühen Kämpfen auf der Botlane und hilft ihr im Endgame bei Fights.

Dazu verursacht sie mittlerweile starken Schaden und hat immer noch ihren Freund Tibbers in der Hinterhand, die sie ins Getümmel einer Schlacht schicken kann.

Außerdem, weiß Dotesports, hat Annie starke Synergien mit gerade angesagten Helden wie Zeri, die sie mit ihrem Schild weiter unterstützen kann.

Ist Annie wirklich so stark oder ist das nur Angst? Nein, die ist offenbar so stark. Annie hat aktuell unter allen Supportern die höchste Win-Rate beim Rang Platinum oder höher.

Sie ist eine der großen Profiteure davon, dass aktuell in der Botlane von LoL lieber Magier als Supporter gespielt werden:

LoL: Support-Champs kämpfen um ihre Berechtigung, überhaupt noch im Team zu sein