In den am besten bewerteten Kommentaren auf reddit geht es deshalb um:

Doch bei reddit finden die Nutzer das GIF in der unteren rechte Ecke im Clip fantastisch, wie Wrestler Ryback in der Endlos-Schleife eine Tüte Chips vernichtet.

So wird das diskutiert: Der Clip landete rasch bei reddit. Hier erhielt er 18.300 Upvotes und 256 Kommentare – also sehr viel Aufmerksamkeit.

Olaf, der Berserker, ist ein Held in LoL, der umso stärker wird, je weniger Lebenspunkte er noch besitzt. Er kann zudem Lebenspunkte regenerieren, wenn er Fertigkeiten nutzt. Sein “Ultimate” macht ihn unaufhaltsam: Olaf kann nicht mehr durch Crowd-Controll-Effekte gestoppt werden. Wenn der Wikinger in Wallung gerät, ist Olaf auch mit wenigen Lebenspunkten absolut tödlich.

Das macht das Play so gut: Die Geistesgegenwart von Vakin und seine “Map Awareness” wird hier vor allem gelobt. Der musste hier verschiedene Dinge in kürzester Zeit erkennen und durchführen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nun schaltet Vakin blitzschnell den Ultimate von Olaf an, der ihn unaufhaltsam macht. Olaf gerät in eine Berserkerwut und gewinnt das anschließende 1vs3, weil die Gegner – Twisted Fate, Samira und Nautilus – schön nacheinander angedackelt kommen und nicht damit rechnen, dass ein halbtoter Level-5-Olaf plötzlich mit Ultimate auf sie zu rennt und dabei Lebenspunkte regeneriert.

Olaf geht dann zurück in den Busch, wo er einen Pink Ward des Gegners entdeckt hatte. Diesen Pink Ward killt er mit 4 Schlägen, während er sich Twisted Fate mit einem Axtwurf vom Leib hält: So erhält er die nötige EXP, um auf Level 6 zu kommen.

Olaf kann zwar Nocturne ausschalten, aber sein eigener Mitspieler Sylas ist tot. An den Fernkämpfer Twisted Fate kommt Olaf einfach nicht ran und noch Schlimmer: Das Gegner-Team kommt jetzt angerannt, um den einsamen Olaf abzufarmen. Der steht kurz vor Level 6, nur ein Bruchteil an EXP fehlt ihm, aber sein Schicksal scheint besiegelt. Er hat eigentlich keine Möglichkeit mehr, lebend aus der Situation rauszukommen.

Das ist die Situation im Stream: Der relativ kleine Twitch-Streamer Vakin (9.800 Follower) spielt Olaf im Jungle und ist auf Level 5, als sein Team-Mitglied Sylas in arge Bedrängnis gerät. Es entbrennt ein Kampf in der Nähe des Dragon Pits: Nocturne und Twisted Fate jagen Sylas.

Der Twitch-Streamer Vakin hat in der League of Legends ein geniales Play mit dem Wikinger Olaf hingelegt. Er zerstörte erst einen Pink Ward, um auf Level 6 zu gelegte, und zerlegte dann mit der neu gewonnen Ultimate das Gegner-Team. So gewann er ein 1vs4 in eigentlich aussichtsloser Lage. Da staunen Fans und bescheinigen dem Streamer ein „Galaxy Brain“, ein hohes Kompliment. Das Tragische: Trotz des Plays wird der Streamer von einigen schon wieder übersehen.

Insert

You are going to send email to