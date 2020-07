Tausende LoL-Fans feiern frischen Trailer – Zeigt wohl neuen Champ Yone

Mit einem Anime-Trailer verblüfft League of Legends (LoL) gerade seine Fans. Die finden das neue Video optisch genial und glauben, dass man jetzt den ersten Blick auf den neuen Champion Yone werfen kann.

Was ist das für ein Teaser? Mit dem neuen Video „Der Pfad, eine ionische Sage“, überraschte Riot Games am 15. Juli sein Fans. Gelobt wird der besondere Art-Style des Videos – Zuschauer vergleichen das mit „richtig guten Anime“.

Spieler sind sich sicher, dass das Video jetzt den erste offizielle Blick auf den nächsten Champions in der League of Legends gewährt: Yasuos Halbbruder Yone. Zwar wird dieser nicht beim Namen genannt, doch alle Hinweise, die es bisher zu diesem Charakter gab, passen hier zusammen.

Millionen Aufrufe, hunderttausende Likes – Das ist der neue Trailer

Seht hier das Video: Wir binden euch hier die „deutsche“ Fassung des Trailers ein. Zwar wird dort generell nicht viel gesprochen, doch die paar Worte, die fallen, sind auf Deutsch.

Wer lieber das englische Original sehen will, findet das hier auf dem YouTube-Kanal von League of Legends.

Was passiert da? „In jeder Sage steckt ein Körnchen Wahrheit. Ein getöteter Schwertkämpfer muss sich entscheiden, wie er mit seiner Vergangenheit umgeht“, heißt es in der offiziellen YouTube-Beschreibung.

Das passt zu dem, was man bisher zu Yone als Halbbruder des Schwertkämpfers Yasuo weiß. Denn Yone ist eigentlich schon gestorben.

Im Trailer wacht der Charakter in einer Art mystischem Wald auf, der zu dem Spirit-Blossom-Thema passt.

Of course! Sent you a DM but incase anyone else wants to 👀👀👀👀👀👀👀👀 pic.twitter.com/gCbORE5FZN — Mel #BLM 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@Riotswimbananas) July 4, 2020

Nach einer eher friedlichen, traumhaften Wanderung nimmt der Traum die Form eines Alptraums an. Die Gestalt betritt einen dunklen Raum und dreht dort einen leblosen Körper um. Kurz darauf dringt Licht in den Raum ein und deckt weitere, versteinerte, leblose Körper auf. Man hört undeutliche Stimmen. Plötzlich zucken die Augen des umgedrehten Körpers. Eine klare, männliche Stimme ist zu hören: „Du hättest sie retten können!“

Die mysteriöse Gestalt (links) im Kampf mit dem Protagonisten der Story (rechts)

Danach erscheint eine monströse Gestalt, die einen Kampf mit dem Protagonisten der Story beginnt. Die Gestalt kann sich teleportieren, hat offenbar magische Schwerter und kann wohl zubeißen.

Am Ende des Clips sieht man den geheimnisvollen Kämpfer mit seiner Maske, der in die Ferne blickt. Anschließend der Hinweis auf das Seelenblume (Spirit Blossom)-Event am 22. Juli.

So kommt das Video an: Nicht mal 24 Stunden nach dem Release des Videos, sahen bereits mehr als 2 Millionen Zuschauer auf YouTube das englischsprachige Original. Dazu kommen mehr als 143.000 Upvotes und über 12.000 Kommentare.

Auf reddit hat das Video nach 17 Stunden mehr als 18.000 Upvotes und über 2.200 Kommentare.

Spieler loben den Art-Style des Videos. Auf YouTube heißt es:

„Diese Animation ist wunderschön. Eine der besten Arbeiten von Riot Games“

„Hut ab Riot, aber DAS habt Ihr echt drauf. Geil gemacht!“

„Was ein guter Trailer, Respekt an Riot.“

„Wir brauchen einfach einen LoL-Anime“

„Das war richtig magisch“

Was weiß man über Yone?

Das ist bekannt: In einer Roadmap für League of Legends im Juni stellte Riot Games bereits in Aussicht, welche neuen Charaktere zu League of Legends kommen. Darunter befindet sich das mittlerweile offiziell vorgestellte Reh-Mädchen Lillia. Auch ist von einem maskierten Assassinen die Rede. Zu dem Kämpfer schreibt Riot:

AH! B-Bin ich etwa eingeschlafen? Träume ich? Ich erinnere mich nur noch an violetten Staub und das Geräusch von jemandem, der gerade davonhuscht. Wo bin ich? In meinem Inneren regt sich etwas, etwas Dunkles, das bisher geschlummert hat. Etwas, das ich unterdrückt habe. Diese maskierte Gestalt in der Ferne … Bin ich das? Ich halte zwei Waffen in Händen. Ich erkenne eine davon und die Präsenz in meinem Inneren erkennt die andere. Ich kanalisiere die aufkeimende Wut in mir zu etwas Kaltem wie dem Stahl in meiner Hand. Plötzlich spüre ich, wie mich etwas in Richtung der maskierten Gestalt zieht – in meine Richtung … Das Ziehen wird stärker und ich spüre, wie mein Unterbewusstsein immer schneller zu meinem Körper gezogen wird, bis … Ich mit ihm zusammenstoße! Quelle: Roadmap LoL

Dazu teilte Riot-Games dieses Foto als Teaser für den kommenden Assassinen:

Im Blogpost der Road-Map erklärte Riot Games, dass gleich zwei neue Helden Teil des großen Sommerevents werden.

Im Vorfeld gab es bereits ein paar Leaks zu Yone und es macht den Anschein, dass sein Release nun in LoL absehbar ist. Wir haben für euch die Leaks und weitere Infos zum neuen Champion Yone von League of Legends zusammengefasst.