SteelSeries steht für Qualität. Nicht nur beim Sound, sondern auch in puncto Verarbeitungsqualität. Ich selbst habe lange Zeit ein SteelSeries-Headset besessen, das mich viele Jahre begleitet hat. Bei Amazon könnt ihr euch jetzt eines der schönsten Headsets des namhaften Herstellers zum spottbilligen Angebotspreis schnappen!

Das SteelSeries Arctis Nova 7 Dragon Edition kombiniert modernste Sonar Audio-Technologie mit erstklassigem Tragekomfort und einem äußerst schicken Drachen-Design. Das Ergebnis: Ein präziser Sound, der euch beim Zocken einen echten Vorteil verschaffen kann und hübsche Optik, die schon fast als Kopfschmuck durchgehen kann.

Ob ihr hitzige Multiplayer-Matches in Counter-Strike 2 und Valorant bestreitet oder in Kingdom Come Deliverance 2 das mittelalterliche Böhmen bereist – der kristallklare Surround-Sound des SteelSeries Arctis Nova 7 zieht euch mitten ins Geschehen. Aktuell bekommt ihr das limitierte Headset bei Amazon für kurze Zeit zu einem besonders günstigen Preis!

360 Grad-Surround Sound und ein bockstarker Akku machen dieses Headset von SteelSeries zur echten Empfehlung!

Mit dem SteelSeries Arctis Nova 7 könnt ihr jede Geräuschquelle genauestens lokalisieren – perfekt für all diejenigen unter euch, die beim Zocken den entscheidenden akustischen Vorteil auf ihrer Seite haben wollen. Dank der Sonar Audio-Software von SteelSeries und einem umfangreichen Equalizer könnt ihr den Klang ganz nach euren Vorlieben anpassen und für jede Spielsituation das optimale Soundprofil erstellen.

Für maximalen Tragekomfort sorgen die höhenverstellbaren und drehbaren Ohrmuscheln mit AirWeave Memory Foam-Ohrpolstern!

Aber was wäre denn ein hervorragendes kabelloses Gaming-Headset ohne einen ausdauernden Akku? Hier punktet das SteelSeries Arctis Nova 7 mit bis zu 38 Stunden kabelloser Spielzeit – genug für ein ganzes Wochenende gottloser Gaming-Sessions. Sollte euch doch mal der Saft ausgehen, bringt euch die Schnellladefunktion per USB-C in nur 15 Minuten ganze sechs weitere Stunden kabellosen Surround-Sound.

Das SteelSeries Arctis Nova 7 ist wahrlich ein Gaming-Headset, das euch nicht im Stich lässt – egal, auf welcher Plattform ihr spielt. Das kabellose Klangwunder ist mit PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und vielen weiteren Plattformen kompatibel. Einfach verbinden und loslegen!

Kaufberatung: Die besten Gaming-Headsets

Nicht so wirklich überzeugt vom SteelSeries Arctis Nova 7? In ihrer Kaufberatung stellt euch meine geschätzte Kollegin Nele von der GameStar Tech-Redaktion die derzeit besten Gaming-Headsets vor, die euch das Maximum an Soundqualität für euer Kleingeld liefern!

Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die besten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort an der richtigen Adresse!