Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr einen Film anmacht und plötzlich vergesst, dass ihr überhaupt noch im Wohnzimmer sitzt? Wenn das Bild so klar ist, dass ihr meint, jede Pore im Gesicht der Schauspieler sehen zu können? Oder wenn ihr in Elden Ring eine Ausweichrolle macht – und der Fernseher schneller reagiert als eure Reflexe?

Nein, ich auch nicht, denn mein Fernseher ist uralt. Aber genau das eingangs beschriebene Gefühl liefert euch der LG OLED C4, der ein echter Kundenliebling bei Amazon ist und den ihr euch aktuell so günstig wie noch nie im Angebot sichern könnt!

OLED-Heimkino jetzt günstig wie nie: Brillante Farben, wunderschöne Kontraste und superschnelle Bildwiederholrate!

Egal ob ihr Heimkino- oder Gaming-Enthusiast seid: Mit dem LG OLED C4 im Bestpreis-Angebot bei Amazon liegt ihr goldrichtig!

Was macht den LG OLED C4 so besonders für euer Heimkino? Ganz klar: sein selbstleuchtendes OLED-Panel. Jeder Pixel strahlt hier eigenständig und kann komplett abgeschaltet werden – für euch bedeutet das echtes Schwarz, schier unendlichen Kontrast und wunderschön leuchtende Farben. Kein Grauschleier, kein Backlight Bleeding – einfach pures Kinoerlebnis direkt in eurem Wohnzimmer.

Dazu kommt die Unterstützung für alle wichtigen HDR-Formate wie Dolby Vision, HDR10 und HLG. In Kombination mit OLED Dynamic Tone Mapping Pro bringt der Fernseher so feinste Details in dunklen wie hellen Szenen zum Vorschein – ideal also für cineastische Blockbuster, düstere Crime-Serien oder verspieltes Arthouse-Kino.

Gaming in bestmöglicher Qualität dank HDMI 2.1, 120 Hz und NVIDIA G-Sync!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Besitzt ihr eine PS5 oder Xbox? Dann seid ihr beim LG OLED C4 an der richtigen Adresse – er ist ein absolutes Gaming-Biest. Mit HDMI 2.1 an allen vier Anschlüssen, einer Bildwiederholrate von 120Hz bei 4K und einer ultraschnellen Reaktionszeit von unter einer Millisekunde genießt ihr NextGen-Gaming genau so, wie es von den Entwicklern beabsichtigt wurde.

NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium und VRR: So heißen die Zauberworte beim Zocken. Diese Features sorgen für butterweiches Gameplay ohne Tearing oder Ruckler – selbst in Shootern mit schnellen Kameraschwenks oder halsbrecherischen Rennspielen!

Kaufberatung: Die besten 4K-TVs 2025

Wenn ihr euch noch weitere empfehlenswerte 4K-TVs ansehen möchtet, solltet ihr unbedingt bei der Fernseher-Kaufberatung meines Kollegen Lorenz von GameStar Tech vorbeischauen. Dort findet ihr die derzeit besten Modelle, die euch die knackigsten Farben und schnellsten Reaktionszeiten für euer Geld liefern!

Unser Deal-Ticker informiert euch jederzeit über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Wenn ihr die interessantesten Rabatte und Aktionen künftig nicht mehr verpassen wollt, seid ihr dort an der richtigen Adresse!