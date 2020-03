Das ist eure letzte Chance, dieses SF-MMO auf Steam zu bekommen

Das Weltraum-Survival-MMO Hellion steht auf Steam vor dem Aus. Allerdings bekommt ihr jetzt die Möglichkeit, es euch noch kostenlos zu holen, bevor es von Valves Plattform verschwindet.

Was ist Hellion? Das Survival-MMO Hellion versetzt euch in die Rolle eines Kolonisten, der in der Hellion-Kolonie ankommt, dort aber feststellen muss, dass mit der Kolonisierung des Sternensystems etwas schiefgelaufen ist. Ihr müsst versuchen, im Weltraum auf einem Friedhof von Raumschiffen und Raumstationen zu überleben, euch einen Zufluchtsort aufbauen und die Schiff-Wracks nach Verwertbarem absuchen. Ständig lauft ihr dabei Gefahr, dass euch der Sauerstoff ausgeht. Zudem trefft ihr andere Überlebende, die euch aber nicht immer friedlich gegenüberstehen.

Das Survival-MMO Hellion verschwindet von Steam.

Der Erfolg stellte sich einfach nicht ein

Wie lief es für das Spiel bisher? Hellion hatte zum Start im Februar 2017 laut Steamcharts 1.923 gleichzeitige Spieler. Jedoch ging es seitdem stetig bergab. Zuletzt lag der Peak in den vergangenen 30 Tagen bei nur noch 40 gleichzeitigen Spielern.

Wie sieht es mit den Bewertungen aus? Die allgemeine Bewertung des Survival-MMOs Hellion liegt auf Steam bei 54%. In den vergangenen 30 Tagen lag diese aber bei nur noch 35%.

Das Spiel gilt als recht verbuggt und es fehlt ihm der Tiefgang. Es wirkt unfertig, selbst nachdem es im Oktober 2019 den Early Access verlassen hatte. Dennoch macht es vielen Spaß, in der Schwerelosigkeit des Alls nach Rohstoffen zu suchen, immer auf einen ausreichenden Sauerstoff-Vorrat zu achten, die eigene Station auszubauen und gegen Mitspieler zu kämpfen. Das Szenario ist ungewöhnlich und spannend. Im Grunde ist es ein gutes Survival-MMO, dem allerdings der Feinschliff fehlt.

Die aktuellen negativen Wertungen rühren daher, da die Entwickler das Aus des Spiels bekanntgegeben haben. Es wird nun nie weiterentwickelt, was die Fans etwas erbost.

Was passiert jetzt?

Wann verschwindet das Spiel von Steam? Ab dem 30. März um 18:00 Uhr steht Hellion nicht mehr auf Steam zur Verfügung.

Kann man es sich davor noch holen? Ja, ab heute 18:00 Uhr bis zum 30. März um 18:00 Uhr könnt ihr euch Hellion sogar noch kostenlos holen.

Ihr ladet euch das Spiel einfach ab heute Abend kostenlos über Steam herunter.

Wird es nach dem Aus noch spielbar sein? Die Entwickler planen, die Server offen zu halten. Für wie lange, wurde nicht gesagt. Außerdem wird es nach wie vor möglich sein, das Spiel offline zu spielen.

Macht es auch mit wenigen Spielern oder alleine Spaß? Die Spielerzahlen von Hellion sind gering, von einem MMO kann also eigentlich nicht mehr die Rede sein. Das macht aber nichts. Denn das Spielprinzip, einsam im Weltraum überleben zu wollen und ständig auf der Suche nach mehr Luft zu sein, ist sogar alleine sehr spannend.

Wenn dann noch ein paar Spieler auftauchen, kommt natürlich noch mehr Freude auf. Eine große Menge an Mitspielern braucht es aber gar nicht, um mit Hellion Spaß zu haben.